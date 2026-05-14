Wes Streeting affirme avoir perdu confiance dans le leadership du Premier ministre, déjà contesté au sein du Labour après de lourds revers électoraux

Le ministre britannique de la Santé démissionne et fragilise davantage Keir Starmer Wes Streeting affirme avoir perdu confiance dans le leadership du Premier ministre, déjà contesté au sein du Labour après de lourds revers électoraux

AA / Londres

Le ministre britannique de la Santé, Wes Streeting, a annoncé jeudi sa démission, accentuant la pression sur le Premier ministre Keir Starmer après les revers électoraux subis par le Parti travailliste.

Dans sa lettre de démission publiée sur le réseau social américain X, Wes Streeting a affirmé avoir “perdu confiance” dans le leadership de Keir Starmer.

“Là où nous avons besoin d’une vision, nous faisons face à un vide. Là où nous avons besoin d’une direction, nous avons de l’errance”, a-t-il écrit.

Il a ajouté qu’il était désormais “clair” que Keir Starmer ne conduirait pas le Parti travailliste aux prochaines élections générales.

Wes Streeting a estimé que la suite devait être “une bataille d’idées” nécessitant “le meilleur choix possible de candidats”.

Sa démission intervient alors que plusieurs médias britanniques rapportaient qu’il préparait une candidature contre Keir Starmer à la direction du parti.

Le Premier ministre britannique fait face à une contestation croissante au sein du Labour, où des dizaines de députés réclament désormais son départ.

Plus tôt cette semaine, quatre ministres délégués avaient déjà quitté le gouvernement.

Cette crise intervient après plusieurs revers électoraux pour le Labour lors des scrutins organisés la semaine dernière en Écosse, au Pays de Galles et dans 136 collectivités locales anglaises.

Au Pays de Galles, le parti a subi une défaite historique lors des élections du Senedd, le Parlement gallois, tandis qu’en Écosse, le Parti national écossais (SNP) s’est maintenu au pouvoir pour un cinquième mandat consécutif.

Ces élections constituaient le principal test électoral pour le Labour depuis sa large victoire aux législatives de 2024.

Malgré les appels à sa démission, Keir Starmer a assuré ces derniers jours qu’il continuerait à “gouverner”, alors que plus de 80 parlementaires ainsi que plusieurs membres de son gouvernement demandent désormais son départ immédiat ou un calendrier de retrait.

*Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy