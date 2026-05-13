« Cette entreprise de défense occupe une place unique au sein de l’OTAN car elle a fait de l’innovation continue un principe fondamental », déclare Theo Francken

Le ministre belge de la Défense salue l’innovation de Baykar lors de sa visite à Istanbul « Cette entreprise de défense occupe une place unique au sein de l’OTAN car elle a fait de l’innovation continue un principe fondamental », déclare Theo Francken

Le ministre belge de la Défense, Theo Francken, a salué le fabricant turc de drones Baykar lors d’une visite au Centre national de technologie Ozdemir Bayraktar à Istanbul, affirmant que l’entreprise occupe une position unique dans l’écosystème de défense de l’OTAN grâce à son engagement en faveur de l’innovation permanente.

Francken, en Türkiye dans le cadre de la Mission économique belge, a partagé ses impressions sur les réseaux sociaux après cette visite effectuée aux côtés de la reine Mathilde de Belgique et de représentants du monde des affaires.

« Istanbul bouillonne d’esprit entrepreneurial et de dynamisme », a déclaré Francken, ajoutant que « l’avenir de la défense se construit également ici ».

« Hier, j’ai visité Baykar avec la Reine et nos entrepreneurs. Cette entreprise de défense occupe une place unique au sein de l’OTAN car elle a fait de l’innovation continue un principe fondamental », a-t-il écrit.

Francken a rappelé que Baykar avait débuté comme une petite entreprise dans les années 1980 avant de devenir un géant de la défense pesant plusieurs milliards d’euros, fondé « à partir de rien » par deux frères.

« Comment ? En gardant toujours une longueur d’avance. Presque en lisant l’avenir », a-t-il affirmé.

Francken a décrit Baykar comme un pionnier des drones armés intégrant l’intelligence artificielle, soulignant que ces systèmes continuent de s’améliorer en volant « plus haut et plus loin ».

« Désormais, Baykar passe à l’étape suivante inévitable : l’avion de combat sans pilote », a-t-il déclaré, en référence au Kizilelma de Baykar.

« Kizilelma est déjà produit en série et exporté », a-t-il ajouté.

Le ministre a également indiqué qu’il mettrait en avant les opportunités d’investissement pour les entreprises belges et turques lors de ses réunions à Istanbul, précisant que 32 accords commerciaux Belgique-Türkiye devraient être signés plus tard dans la journée.

Francken a aussi exprimé son soutien à une mise à jour du cadre de l’Union douanière entre la Türkiye et l’Union européenne.

« Si cette structure est modernisée de manière globale, nos échanges commerciaux pourraient croître beaucoup plus rapidement. La Belgique soutient également cet appel », a-t-il déclaré.

« Nos entreprises ne doivent pas manquer cette opportunité », a-t-il ajouté.

Francken a enfin encouragé les visiteurs à se rendre à Istanbul, saluant l’énergie économique et l’ouverture internationale de la ville.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani