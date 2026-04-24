Le MAE turc juge « regrettables » les propos de la présidente de la Commission européenne sur la Türkiye

- « Nous avons eu les communications nécessaires, donc je pense que nous avons réglé et corrigé la situation », a déclaré Hakan Fidan

Le MAE juge « regrettables » les propos de la présidente de la Commission européenne sur la Türkiye - « Nous avons eu les communications nécessaires, donc je pense que nous avons réglé et corrigé la situation », a déclaré Hakan Fidan

AA/Oxford/Aysu Bicer

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a estimé que les récentes déclarations de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, étaient « regrettables », ajoutant que la question avait depuis été réglée par les canaux diplomatiques.

S’exprimant à l’université d’Oxford vendredi, il a déclaré : « Les remarques de la présidente étaient regrettables, nous avons eu les communications nécessaires, je pense que nous avons réglé et corrigé la situation. »

Ces propos font suite à un discours prononcé plus tôt cette semaine à Hambourg par Ursula von der Leyen, à l’occasion du 80ème anniversaire du journal Die Zeit.

Abordant la question de l’élargissement de l’Union européenne, elle avait déclaré : « Nous devons réussir à compléter le continent européen afin qu’il ne soit pas influencé par la Russie, la Türkiye ou la Chine. »

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir