Abbas Araghchi est arrivé à Islamabad tard dans la soirée de vendredi pour la reprise des pourparlers au point mort

Le MAE iranien rencontre le Premier ministre pakistanais sur fond d'espoir de pourparlers avec les États-Unis Abbas Araghchi est arrivé à Islamabad tard dans la soirée de vendredi pour la reprise des pourparlers au point mort

AA / Islamabad

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et sa délégation ont rencontré samedi à Islamabad le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, dans le cadre d'efforts visant à relancer les pourparlers de paix, actuellement au point mort, entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin à huit semaines de guerre.

La rencontre, selon un bref communiqué et une vidéo diffusés par le bureau du Premier ministre, s'est également déroulée en présence du ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar, et du chef d'état-major de l'armée, Asim Munir.

Selon les services de Sharif, la situation régionale a été abordée lors de cette réunion.

Plus tôt, Araghchi a eu un entretien distinct avec le chef de l'armée, Asim Munir, qui s'était récemment rendu à Téhéran.

Abbas Araghchi est arrivé au Pakistan tard vendredi pour ce qui, selon des responsables pakistanais, pourrait ouvrir la voie à un deuxième cycle de négociations. Il se rendra également à Mascate et à Moscou.

Le premier cycle de négociations s'était tenu à Islamabad il y a deux semaines, mais n'avait pas permis d'aboutir à un accord pour mettre fin au conflit qui a éclaté le 28 février et a embrasé l'ensemble du Moyen-Orient. Ces discussions sont intervenues après un cessez-le-feu de deux semaines obtenu sous la médiation du Pakistan le 8 avril, prolongé par la suite par le président américain Donald Trump.

De son côté, la Maison Blanche a indiqué que l'envoyé spécial américain Steve Witkoff et le conseiller Jared Kushner se rendraient également au Pakistan ce samedi.

L'Iran a refusé de tenir des pourparlers directs avec les États-Unis et a précisé que ses observations seraient transmises au Pakistan.

Le détroit d'Ormuz, le blocus américain sur les ports iraniens et l'uranium enrichi de l'Iran figureraient parmi les principaux points de blocage.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh