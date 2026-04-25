Araghchi est arrivé à Islamabad tard vendredi pour la reprise des pourparlers interrompus

Le MAE iranien rencontre avec le chef de l’armée pakistanaise sur d’éventuels pourparlers avec les États-Unis Araghchi est arrivé à Islamabad tard vendredi pour la reprise des pourparlers interrompus

AA / Pakistan – Karachi / Aamir Latif

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a rencontré samedi à Islamabad le chef de l’armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, dans le cadre des efforts visant à relancer les pourparlers suspendus entre les États-Unis et l’Iran pour mettre fin à leur guerre de huit semaines.

Selon une courte vidéo publiée par l’ambassade d’Iran sur la plateforme américaine X, la réunion a également été suivie par le ministre pakistanais de l’Intérieur, Mohsin Naqvi, le conseiller à la sécurité nationale et chef des services de renseignement interarmées, le lieutenant-général Asim Malik, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, et l’ambassadeur iranien Reza Amiri Moghadam.

Bien que l’ambassade n’ait fourni aucun détail supplémentaire, des sources pakistanaises ont indiqué à Anadolu que les deux parties ont discuté de questions liées à une éventuelle deuxième série de pourparlers entre Washington et Téhéran dans les prochains jours.

Araghchi est arrivé au Pakistan tard vendredi, pour ce qui pourrait, selon des responsables pakistanais, préparer le terrain à une deuxième série de négociations. Le premier round s’était tenu à Islamabad deux semaines auparavant, sans qu’aucun accord n’ait été conclu. Ces pourparlers avaient suivi la médiation du Pakistan pour un cessez-le-feu de deux semaines le 8 avril, prolongé par la suite par le président américain Donald Trump.

Araghchi doit également tenir des entretiens avec le Premier ministre Shehbaz Sharif et le ministre des Affaires étrangères Ishaq Dar.

Parallèlement, la Maison Blanche a indiqué que l’envoyé spécial américain Steve Witkoff et le conseiller Jared Kushner se rendront également au Pakistan samedi.

L’Iran a refusé de tenir des pourparlers directs avec les États-Unis et a précisé que ses observations seraient transmises au Pakistan.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz