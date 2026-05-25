Le Médiateur de la CEDEAO auprès de l’AES plaide pour une coopération exemplaire entre les deux espaces ⁠Lors d’une audience avec le président du Burkina Faso

Le Médiateur de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) auprès de la Confédération des États du Sahel (AES), Lansana Kouyaté reçu en audience lundi, par le président burkinabè le capitaine Ibrahim Traoré, a plaidé pour une coopération exemplaire entre les deux espaces, a-t-on appris de source officielle.

"Nous avons parlé de sujets assez complexes qui touchent la sécurité, la stabilité de nos pays", a déclaré le Médiateur de la CEDEAO auprès de l’AES à l’issue de l’audience avec le Chef de l’État burkinabè, selon un communiqué officiel de la présidence burkinabè.

En tant que Médiateur, Kouyaté dit plaider pour une coopération exemplaire entre la CEDEAO et la Confédération AES pour le bien-être des populations. Il faut donc, selon lui, travailler à maintenir une coopération entre les deux entités "une coopération nécessaire par les discussions géographiques. Après tout, la géographie unit ces deux entités, l'AES et la CEDEAO".

Il s’agit surtout, selon M. KOUYATÉ de permettre aux populations de continuer à aller de part et d'autre. "Alors le Président a donné des instructions (…), des instructions qui sont éclairées et je crois que nous en profiterons abondamment", a-t-il dit.

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger forment l'Alliance des États du Sahel (AES). Ces trois pays ont acté le retrait effectif de la CEDEAO le 29 janvier 2025 dénonçant un manque de soutien dans la lutte antiterroriste et une instrumentalisation supposée de l’institution ouest-africaine.

