Selon un communiqué du ministère libanais des Affaires étrangères, suite à la prise de contrôle par l'armée israélienne de la citadelle stratégique de Beaufort

Le Liban confirme que la France demandera une réunion d'urgence du Conseil de sécurité suite à l'escalade israélienne Selon un communiqué du ministère libanais des Affaires étrangères, suite à la prise de contrôle par l'armée israélienne de la citadelle stratégique de Beaufort

Le ministère libanais des Affaires étrangères a déclaré dimanche que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, avait informé son homologue libanais, Youssef Raji, que Paris demanderait une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies, suite à l'actuelle escalade israélienne au Liban.

Cette annonce intervient dans un communiqué du ministère libanais des Affaires étrangères, faisant suite à une allocution enregistrée du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, dans laquelle il a fait état de l'occupation de la citadelle stratégique de Beaufort (Ach-Chaqif), dans le sud du Liban.

Le ministère libanais des Affaires étrangères a précisé que Barrot avait informé Raji que « la France demandera la tenue d'une session d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, à la lumière de l'escalade israélienne continue au Liban, de l'extension de la portée des opérations militaires et des ordres d'évacuation », sans toutefois préciser la date de cette demande ni le mode de communication utilisé.

Barrot a réitéré à Raji « la solidarité de son pays avec le Liban, ainsi que son engagement indéfectible en faveur du respect de sa pleine souveraineté ».

Le chef de la diplomatie française a également réaffirmé « le soutien de Paris aux négociations directes en tant que seule et unique voie pour parvenir à une solution pérenne et durable à la crise ».

Concernant l'incursion terrestre, Netanyahu a déclaré avoir ordonné à « l'armée israélienne d'élargir la manœuvre militaire au Liban », ajoutant que « nos forces ont franchi le fleuve Litani, ont pris le contrôle de zones stratégiques et se sont emparées de la citadelle de Beaufort ».

La citadelle de Beaufort est considérée comme l'un des sites les plus stratégiques du sud du Liban. Les forces israéliennes s'en étaient retirées en 2000, mettant fin à leur présence dans ce qui était qualifié de « zone de sécurité », établie dans le sud du pays entre 1982 et 2000, selon le journal hébreu Maariv.

De son côté, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé dimanche que l'armée avait étendu ses opérations terrestres au Liban, franchi le fleuve Litani et pris le contrôle des hauteurs de Beaufort, qualifiant ce site d'un des points stratégiques les plus importants pour la défense des localités de Galilée, dans le nord d'Israël.

Ces développements surviennent alors que l'armée israélienne poursuit ses attaques contre le Liban, dans le cadre de ses violations quotidiennes de l'accord de cessez-le-feu fragile en vigueur depuis la mi-avril dernière, et prolongé jusqu'au début du mois de juillet prochain.

Depuis le 2 mars dernier, Israël mène une agression élargie contre le Liban, qui a fait 3 371 morts et 10 129 blessés, en plus de plus d'un million de déplacés, selon les dernières données officielles disponibles.