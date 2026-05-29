Tokyo va déployer quatre militaires au quartier général de la mission de soutien et de formation de l’OTAN en Allemagne, sans participation aux combats

Le Japon rejoint pour la première fois une mission de l’OTAN liée à l’Ukraine Tokyo va déployer quatre militaires au quartier général de la mission de soutien et de formation de l’OTAN en Allemagne, sans participation aux combats

AA / Istanbul

Le Japon a annoncé ce vendredi qu’il allait déployer pour la première fois du personnel militaire dans une mission de l’OTAN chargée de soutenir l’Ukraine en Allemagne, selon les médias locaux.

Le ministère japonais de la Défense a indiqué que quatre membres des Forces d’autodéfense seraient affectés au quartier général de la mission OTAN d’assistance et de formation pour l’Ukraine, situé à Wiesbaden, dans l’ouest de l’Allemagne, à partir de lundi prochain pour une durée d’un an, rapporte l’agence Kyodo.

Le contingent comprendra deux membres des Forces terrestres d’autodéfense, un membre des Forces maritimes et un membre des Forces aériennes.

Selon le ministère, les officiers seront principalement chargés de missions de coordination et de liaison liées au soutien militaire et aux activités de formation destinées à l’Ukraine.

Les autorités ont souligné que ce personnel ne participerait pas à des opérations de combat et ne serait pas directement exposé aux combats.

Tokyo a indiqué que ce déploiement visait également à renforcer les capacités de défense du Japon en tirant des enseignements de la guerre en Ukraine, notamment des nouvelles formes de guerre moderne observées dans le conflit russo-ukrainien.

Le ministère a également présenté cette initiative comme faisant partie des efforts visant à approfondir la coopération entre le Japon et l’OTAN, dans un contexte de préoccupations croissantes concernant l’interconnexion des enjeux de sécurité entre l’Europe et la région indo-pacifique.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy