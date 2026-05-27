L'armée israélienne avait précédemment affirmé qu'Awda avait récemment été choisi pour diriger la branche armée

Le Hamas annonce la mort de Mohammed Awda, haut responsable des Brigades Al-Qassam, lors d'une frappe israélienne L'armée israélienne avait précédemment affirmé qu'Awda avait récemment été choisi pour diriger la branche armée

AA / Istanbul / Rania Abushamala

Le Hamas a annoncé mercredi la mort de Mohammed Awda, haut responsable de sa branche armée, les Brigades Al-Qassam, à la suite d’une frappe israélienne menée dans la ville de Gaza.

Dans un communiqué, le mouvement palestinien a indiqué qu’Awda avait été tué mardi soir avec son épouse et ses deux fils lors d’une frappe israélienne visant un immeuble résidentiel.

Le groupe a présenté Awda comme un « haut commandant des Brigades Al-Qassam » et a affirmé qu’il appartenait à la « première génération ayant posé les bases des opérations de résistance armée et militaire ».

Plus tôt mercredi, l’armée israélienne avait affirmé avoir tué Awda lors d’une frappe dans le nord de Gaza, alléguant qu’il avait récemment été choisi comme nouveau commandant de la branche armée du Hamas.

Des médias israéliens ont également rapporté des spéculations selon lesquelles Awda aurait été nommé à ce poste après la récente mort d’Izz al-Din al-Haddad.

Mardi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Israel Katz avaient également déclaré que l’armée avait ciblé Awda lors d’une frappe aérienne menée dans la ville de Gaza.

Les déclarations israéliennes sont intervenues après de violents bombardements dans une zone densément peuplée du centre de Gaza, à la veille de la fête musulmane de l’Aïd al-Adha.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani