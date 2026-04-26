Le groupe séparatiste FLA revendique le contrôle de Kidal et fait état d'opérations coordonnées dans le nord du Mali

Le Front de libération de l'Azawad (FLA), une alliance rebelle dirigée par des Touaregs, a déclaré tard samedi que ses forces armées avaient pris le « contrôle total » de la ville de Kidal, dans le nord du Mali, à la suite d'une opération, selon un communiqué de son bureau exécutif.

Le groupe a indiqué qu'il ne restait qu'« une petite poche de résistance résiduelle », composée de mercenaires russes de l'Africa Corps et de soldats maliens retranchés dans un ancien camp de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali.

Cette déclaration intervient après que le gouvernement de transition du Mali a affirmé que des attaques coordonnées menées par des groupes armés avaient ciblé plusieurs villes samedi, faisant 16 blessés parmi les civils et les soldats.

Le gouvernement a déclaré que les forces de sécurité avaient contenu les assauts à Bamako, Kati, Sévaré, Gao et Kidal, neutralisé plusieurs assaillants et repris le contrôle.

« À l'heure actuelle, la situation est totalement sous contrôle », a-t-il affirmé, saluant la réaction des forces armées et appelant la population à la vigilance.

Le FLA a déclaré que l'opération avait été menée « en partenariat avec le JNIM », un groupe armé affilié à Al-Qaïda, décrivant un effort coordonné impliquant des attaques contre des positions militaires dans la ville de Gao. Le groupe a précisé que ces actions s'inscrivaient dans une stratégie plus large visant le contrôle territorial et ce qu'il a décrit comme la protection des populations locales.

« Le FLA informe l'opinion publique nationale et internationale que ses forces ont pris le contrôle total de la ville de Kidal », a-t-il indiqué. Il a ajouté que ces actions s'inscrivaient dans une « logique de libération territoriale et de sécurité durable » dans la région de l'Azawad.

Le groupe a accusé les forces armées maliennes et leurs alliés russes de commettre des violations des droits de l'homme et a déclaré que son objectif comprenait la création de conditions pour le « retour volontaire, sûr et digne » des réfugiés et des personnes déplacées.

Le FLA a également exhorté les autorités russes à « assumer leur responsabilité en tant qu'acteur international » et à reconsidérer leur soutien aux dirigeants militaires du Mali. Il a décrit les autorités de Bamako comme « un obstacle majeur à toute solution politique crédible et inclusive », tout en exprimant son ouverture à des alliances visant un changement politique.

Le communiqué a ajouté un appel à une mobilisation internationale urgente sur les fronts humanitaire et politique, mettant en garde contre ce qu'il a décrit comme des années d'insécurité, de répression et de marginalisation affectant les populations de l'Azawad.

Kidal, ville stratégique du nord du Mali, est depuis longtemps un foyer de tensions impliquant des mouvements séparatistes, des groupes djihadistes et les forces gouvernementales.

Le retrait de la MINUSMA du Mali a remodelé le paysage sécuritaire, laissant d'anciennes bases disputées par divers acteurs armés.

Le FLA est l'un des nombreux groupes actifs dans la région, où les alliances et les rivalités ont évolué dans un contexte de conflit persistant. La mention d'une coordination avec le JNIM souligne la dynamique complexe de la situation sécuritaire dans le nord du Mali.

Il n'y a eu aucune confirmation indépendante immédiate des affirmations du FLA.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh