Le Forum a accueilli 6 400 participants issus de 150 pays et de 66 organisations internationales, dont 23 chefs d’État et de gouvernement, 13 vice-présidents, 50 ministres ainsi que 87 hauts représentants d’organisations internationales

Le Forum de la Diplomatie d’Antalya 2026 prend fin après trois jours de rencontres internationales Le Forum a accueilli 6 400 participants issus de 150 pays et de 66 organisations internationales, dont 23 chefs d’État et de gouvernement, 13 vice-présidents, 50 ministres ainsi que 87 hauts représentants d’organisations internationales

Placée sous les auspices du président Recep Tayyip Erdogan et organisée par le ministère des Affaires étrangères, l’édition 2026 du « Forum de la Diplomatie d’Antalya (ADF) », qui a réuni 6 400 participants venus de 150 pays, a pris fin.

Par ailleurs, le Forum, dont l'Agence d'Anadolu (AA) était le « partenaire mondial de communication », s’est tenu au Centre de congrès et d’expositions NEST, situé dans la zone touristique de Belek à Antalya, sous le thème principal : « Faire face aux incertitudes en façonnant l’avenir ».

Cette cinquième édition a permis, pendant trois jours, de prendre le pouls de la diplomatie mondiale, avec des discussions majeures abordées lors de rencontres bilatérales, de sessions, de panels et de conférences de presse.

Dans ce contexte, l’ADF a accueilli 6 400 participants issus de 150 pays et de 66 organisations internationales, parmi lesquels 23 chefs d’État et de gouvernement, 13 vice-présidents, des présidents de parlement, 50 ministres ainsi que 87 hauts représentants d’organisations internationales.

En outre, les participants ont visité le stand de l’AA dans le cadre du Forum. L’« Espace commémoratif du 15 juillet », aménagé à l’occasion du 10e anniversaire de la Journée de la démocratie et de l’unité nationale du 15 juillet, a également suscité un vif intérêt.

De plus, dans une salle spéciale consacrée à la Palestine sous le thème « scholasticide » (massacre scolaire), les conséquences des attaques d’Israël contre les infrastructures éducatives palestiniennes ont été mises en lumière. Parallèlement, la « Maison de la culture africaine », installée au sein du centre, a accueilli de nombreux visiteurs.

Enfin, des espaces de présentation dédiés à la Conférence des Parties (COP31) de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui se tiendra cette année à Antalya, ont été mis en place. Un panel intitulé « Vers la COP31 : renforcer l’action climatique dans un contexte de transformation géopolitique » a également été organisé.



* Traduit du turc par Adama Bamba