- Abbas Araghchi est arrivé du Pakistan, où il a partagé un « cadre opérationnel » pour mettre fin durablement à la guerre avec les États-Unis, selon les médias iraniens

Le chef de la diplomatie iranienne arrive à Oman après une visite au Pakistan pour discuter des tensions régionales - Abbas Araghchi est arrivé du Pakistan, où il a partagé un « cadre opérationnel » pour mettre fin durablement à la guerre avec les États-Unis, selon les médias iraniens

AA / Istanbul / Mohammad Sio

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est arrivé samedi soir à Mascate, capitale d’Oman, à la tête d’une délégation diplomatique, selon l’agence de presse Tasnim.

Dans ce contexte, Abbas Araghchi devrait rencontrer de hauts responsables omanais afin de discuter des relations bilatérales et d’échanger sur les évolutions régionales.

Par ailleurs, cette visite intervient à la suite de son déplacement au Pakistan, où il a déclaré avoir présenté la position de son pays concernant un « cadre opérationnel visant à mettre fin de manière permanente à la guerre avec les États-Unis », sans fournir davantage de détails.

En outre, il a exprimé des doutes quant aux intentions de Washington.

« Il reste à voir si les États-Unis sont réellement sérieux en matière de diplomatie », a-t-il déclaré sur le réseau social X, appartenant à une entreprise américaine.

De son côté, le Pakistan joue un rôle d’intermédiaire entre Téhéran et Washington dans un contexte de tensions persistantes après une récente escalade militaire.

Dans ce cadre, Abbas Araghchi est arrivé au Pakistan tard vendredi et a rencontré samedi à Islamabad le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, dans le cadre des efforts visant à relancer des négociations de paix au point mort entre les États-Unis et l’Iran afin de mettre fin à leur guerre de huit semaines.

En effet, un premier cycle de discussions s’était tenu à Islamabad il y a deux semaines, sans aboutir à un accord pour mettre fin au conflit déclenché le 28 février et qui s’est étendu à l’ensemble du Moyen-Orient. Ces pourparlers faisaient suite à un cessez-le-feu de deux semaines négocié par le Pakistan le 8 avril, prolongé par la suite par le président américain Donald Trump.

Dans le même temps, Donald Trump a annoncé samedi avoir annulé un déplacement prévu au Pakistan de l’envoyé spécial Steve Witkoff et du conseiller Jared Kushner.

« J’ai informé mes équipes il y a peu, alors qu’elles se préparaient à partir, et j’ai dit : “Non, vous ne ferez pas un vol de 18 heures pour vous rendre là-bas. Nous avons toutes les cartes en main. Ils peuvent nous appeler à tout moment, mais vous n’allez plus effectuer de longs déplacements pour discuter sans résultat” », a déclaré Donald Trump à Fox News lors d’un entretien téléphonique.

Pour sa part, l’Iran a refusé d’engager des discussions directes avec les États-Unis, précisant que ses observations seraient transmises via le Pakistan.

Enfin, parmi les principaux points de blocage figurent le détroit d’Ormuz, le blocus américain des ports iraniens ainsi que la question de l’uranium enrichi de l’Iran.



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba