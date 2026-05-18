- « Les attaques contre des installations nucléaires sont totalement inacceptables, constituent une violation du droit international et doivent être condamnées », a affirmé Antonio Guterres

Le chef de l’ONU « profondément alarmé » par une attaque de drones près d’une centrale nucléaire aux Émirats arabes unis - « Les attaques contre des installations nucléaires sont totalement inacceptables, constituent une violation du droit international et doivent être condamnées », a affirmé Antonio Guterres

AA / Washington / Rabia Iclal Turan

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est dit lundi « profondément alarmé » par des frappes de drones ayant provoqué un incendie sur un générateur électrique situé dans l’enceinte de la centrale nucléaire de Barakah, à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.

« Il ne doit y avoir aucune nouvelle attaque à proximité d’infrastructures civiles, y compris des centrales nucléaires », a déclaré Antonio Guterres dans un communiqué publié depuis Tokyo.

« Les attaques contre des installations nucléaires sont totalement inacceptables, constituent une violation du droit international et doivent être condamnées », a-t-il ajouté.

Le chef de l’ONU a estimé que cet incident « fournit une raison supplémentaire pour toutes les parties de mettre un terme complet aux combats », réaffirmant ses mises en garde répétées contre une nouvelle escalade au Moyen-Orient.

Ces déclarations interviennent après que les autorités émiraties ont annoncé que leurs systèmes de défense aérienne avaient intercepté deux drones et suivi un troisième appareil ayant frappé un générateur électrique situé à l’extérieur du périmètre interne de la centrale nucléaire de Barakah.

Selon les autorités des Émirats arabes unis, l’incident n’a fait aucun blessé et n’a eu « aucun impact » sur les niveaux de sûreté radiologique, ni entraîné de risque pour la population ou l’environnement.

L’attaque survient dans un contexte de tensions régionales accrues depuis les frappes lancées en février par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Téhéran a riposté par des attaques visant Israël ainsi que des alliés américains dans le Golfe, dont les Émirats arabes unis, parallèlement à la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril à la faveur d’une médiation pakistanaise, mais les discussions menées à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable. Le président américain Donald Trump a ensuite prolongé la trêve pour une durée indéterminée.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme