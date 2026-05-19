Antonio Guterres « réaffirme que les attaques visant des lieux de culte sont particulièrement odieuses »

Le chef de l’ONU « condamne fermement » l’attaque meurtrière contre le Centre islamique de San Diego aux États-Unis Antonio Guterres « réaffirme que les attaques visant des lieux de culte sont particulièrement odieuses »

AA / Hamilton, Canada / Merve Aydogan

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a « fermement » condamné mardi la fusillade menée contre le Centre islamique de San Diego, aux États-Unis, qui a fait trois morts.

« Le secrétaire général condamne fermement l’attaque meurtrière perpétrée hier contre une mosquée à San Diego, en Californie, au cours de laquelle trois personnes ont été tuées », a déclaré son porte-parole, Stéphane Dujarric, lors d’un point presse.

Rappelant que Guterres « réaffirme que les attaques visant des lieux de culte sont particulièrement odieuses », il a insisté sur « l’urgence de lutter contre la haine et l’intolérance sous toutes leurs formes ».

Le chef de l’ONU a également présenté ses condoléances aux familles des victimes, a ajouté son porte-parole.

« Il exprime sa solidarité avec la communauté musulmane et appelle à une enquête complète sur cette attaque », a déclaré Stéphane Dujarric.

Trois personnes, dont un agent de sécurité, ont été tuées lundi lors de la fusillade survenue au centre islamique.

Selon les autorités, les deux suspects sont morts de blessures par balles qu’ils se seraient infligées eux-mêmes.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme