La 2e visite d’Asim Munir à Téhéran intervient dans le cadre des efforts de médiation du Pakistan pour mettre fin à la guerre déclenchée le 28 février

Le chef de l’armée pakistanaise à Téhéran pour des efforts de médiation visant à mettre fin à la guerre avec l’Iran La 2e visite d’Asim Munir à Téhéran intervient dans le cadre des efforts de médiation du Pakistan pour mettre fin à la guerre déclenchée le 28 février

AA / Istanbul et Islamabad

Le chef de l’armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, est arrivé vendredi à Téhéran dans le cadre des efforts de médiation en cours visant à mettre fin à la guerre déclenchée le 28 février, lorsque Israël et les États-Unis ont lancé des frappes militaires contre l’Iran.

Le maréchal Asim Munir est arrivé à Téhéran dans le cadre des efforts de médiation en cours, a rapporté l’agence de presse officielle iranienne IRNA, citant l’armée pakistanaise.

« À son arrivée, il a été accueilli chaleureusement par le ministre iranien de l’Intérieur, Eskandar Momeni », a-t-elle ajouté. « Le ministre pakistanais de l’Intérieur, Mohsin Naqvi, était également présent à l’accueil », selon l’agence.

Il s’agit de la deuxième visite de ce type à Téhéran pour Munir, dans le cadre des efforts de médiation du Pakistan visant à mettre fin à la guerre déclenchée le 28 février, lorsque Israël et les États-Unis ont lancé des frappes militaires contre l’Iran.

Selon des sources pakistanaises, Munir discutera lors de sa visite des pourparlers entre l’Iran et les États-Unis, de la paix et de la stabilité régionales, ainsi que d’autres « questions importantes ».

Les sources n’ont pas précisé la durée de la visite.

Le ministre pakistanais de l’Intérieur, Mohsin Naqvi, se trouve à Téhéran depuis deux jours dans le cadre de discussions indirectes entre Washington et Téhéran.

Munir s’était déjà rendu à Téhéran pendant trois jours le mois dernier, où il avait rencontré des responsables civils et militaires iraniens.

Le chef de l’armée pakistanaise avait alors tenu des réunions séparées avec le président iranien Masoud Pezeshkian, le président du Parlement Mohammad Bagher Qalibaf, et le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, ainsi qu’avec le commandant du quartier général central Khatam al-Anbiya des forces armées iraniennes, le général Ali Abdollahi.

Munir est directement impliqué dans la médiation entre Washington et Téhéran afin de mettre définitivement fin à la guerre.

La médiation a débuté lorsque le Pakistan a obtenu un cessez-le-feu le 8 avril, mettant un terme aux hostilités, avant d’accueillir les plus hauts pourparlers entre les États-Unis et l’Iran depuis 1979, les 11 et 12 avril.

Islamabad a intensifié ses efforts de médiation afin d’obtenir une deuxième série de négociations directes entre les deux parties.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani