Merz affirme avoir discuté avec Trump de l'Iran, de l'Ukraine et de la coordination au sein de l'OTAN

Le chancelier allemand : l’Iran doit reprendre les négociations avec les États-Unis et rouvrir le détroit d’Ormuz Merz affirme avoir discuté avec Trump de l'Iran, de l'Ukraine et de la coordination au sein de l'OTAN

AA / Berlin / Ayhan Simsek

Le chancelier allemand Friedrich Merz a appelé vendredi l’Iran à retourner à la table des négociations avec les États-Unis afin de mettre fin au conflit, réitérant la demande de Berlin à Téhéran de cesser de perturber la navigation dans le détroit d’Ormuz.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, Merz a indiqué s’être entretenu avec le président américain Donald Trump alors qu’il revenait de Chine, évoquant les récents développements liés aux conflits impliquant l’Iran et l’Ukraine.

« Nous sommes d’accord : l’Iran doit venir à la table des négociations dès maintenant », a déclaré Merz à propos de son échange avec Trump.

« Il doit rouvrir le détroit d’Ormuz. Téhéran ne doit pas être autorisé à posséder l’arme nucléaire », a-t-il ajouté.

Merz a précisé que les deux dirigeants ont également discuté des efforts visant à parvenir à une solution pacifique en Ukraine et à coordonner leurs positions avant le prochain sommet de l’OTAN prévu à Ankara, en Türkiye.

« Les États-Unis et l’Allemagne sont des partenaires solides au sein d’une OTAN forte », a-t-il conclu.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani