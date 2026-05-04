« Nous partageons un objectif commun : l’Iran ne doit pas être autorisé à acquérir l’arme nucléaire », déclare le chancelier allemand sur fond de tensions liées au retrait de troupes américaines

Le chancelier allemand Friedrich Merz affirme que les États-Unis resteront le partenaire « le plus important » de Berlin « Nous partageons un objectif commun : l’Iran ne doit pas être autorisé à acquérir l’arme nucléaire », déclare le chancelier allemand sur fond de tensions liées au retrait de troupes américaines

Le chancelier allemand Friedrich Merz a affirmé tard dimanche que « les États-Unis sont et resteront le partenaire le plus important de l’Allemagne » au sein de l’OTAN.

« Nous partageons un objectif commun : l’Iran ne doit pas être autorisé à acquérir l’arme nucléaire », a-t-il écrit sur le réseau social américain X.

Les déclarations de Merz interviennent dans un contexte de tensions entre Washington et Berlin après que le chancelier eut récemment reproché aux États-Unis de ne pas disposer de « stratégie de sortie » dans la guerre contre l’Iran, tout en estimant que les Américains avaient été « humiliés » par le régime iranien lors des négociations.

Dimanche, Merz a également indiqué que les États-Unis ne déploieront pas, pour le moment, de missiles de croisière Tomahawk en Allemagne, soulignant que cette décision n’était pas liée à ses critiques visant le président américain Donald Trump.

« Les Américains n’en ont pas assez pour eux-mêmes actuellement. Objectivement, il n’existe pratiquement aucune possibilité que les États-Unis fournissent de tels systèmes d’armes », a déclaré Merz lors d’un entretien accordé à la chaîne publique ARD.

Samedi, Trump a annoncé que les États-Unis prévoyaient de réduire leur présence militaire en Allemagne, après une précédente décision de diminuer leurs effectifs stationnés dans le pays.

« Nous allons réduire considérablement, et bien davantage que 5 000 soldats », a-t-il déclaré à des journalistes en Floride, interrogé sur cette mesure.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani