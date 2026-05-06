Le cessez-le-feu a commencé deux jours avant la trêve du 8-9 mai pour la Journée de la Victoire annoncée par la Russie

Le cessez-le-feu déclaré par le président ukrainien Zelensky entre en vigueur Le cessez-le-feu a commencé deux jours avant la trêve du 8-9 mai pour la Journée de la Victoire annoncée par la Russie

AA / Istanbul / Kanyshai Butun

Un cessez-le-feu déclaré par le président ukrainien Volodymyr Zelensky est entré en vigueur à minuit (21h00 GMT) en Ukraine.

Le cessez-le-feu a commencé deux jours avant la trêve du 8-9 mai pour la Journée de la Victoire annoncée par la Russie.

Lundi, Zelensky a déclaré un cessez-le-feu avec la Russie « à partir de 00h00 dans la nuit du 5 au 6 mai » (heure de Kiev), affirmant que « la vie humaine vaut bien plus que n’importe quelle célébration anniversaire ».

Cette déclaration faisait suite à l’annonce par le ministère russe de la Défense d’une trêve pour les 8 et 9 mai « à l’occasion de la célébration de la victoire du peuple soviétique dans la Grande Guerre patriotique ».

Dans un communiqué publié sur Telegram, le ministère précisait que Moscou prendrait « toutes les mesures nécessaires » pour garantir la sécurité lors des célébrations et menaçait d’une frappe de missiles « massive » en cas de perturbation.

Cependant, Zelensky a indiqué qu’aucune demande officielle n’avait été adressée à l’Ukraine concernant la « cessation des hostilités » annoncée par Moscou pour les célébrations de la Journée de la Victoire en Russie.

Kyrylo Budanov, chef du bureau présidentiel ukrainien, a déclaré mardi qu’un cessez-le-feu proposé par Kiev reflète son « véritable désir de paix », ajoutant que l’Ukraine poursuivrait la trêve si Moscou y répondait favorablement.

Il a précisé que la proposition de Zelensky « n’est pas contrainte par des dates pour imposer des dogmes idéologiques, mais pour préserver la vie humaine et restaurer la sécurité ».

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz