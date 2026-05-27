Une initiative perçue comme un engagement à réduire la dépendance vis-à-vis des États-Unis

Le Canada négocie l’achat d’un système de surveillance suédois afin de réduire sa dépendance aux États-Unis Une initiative perçue comme un engagement à réduire la dépendance vis-à-vis des États-Unis

AA / Trenton / Barry Ellsworth

Le Premier ministre canadien Mark Carney a annoncé mercredi que le Canada était en négociations pour acquérir jusqu’à six systèmes de surveillance aérienne GlobalEye du groupe suédois Saab, dans le cadre d’un contrat estimé à 5 milliards de dollars canadiens (3,6 milliards de dollars américains).

Cette décision s’inscrit dans la volonté affichée par Carney de réduire la dépendance du Canada envers les États-Unis, principal partenaire commercial du pays, qui représente environ les deux tiers de son commerce extérieur.

« Le Canada a entamé des négociations pour l’acquisition de jusqu’à six systèmes GlobalEye, le système de contrôle et d’alerte aérienne avancée de Saab », a déclaré le chef du gouvernement lors d’une conférence sur la défense et la sécurité, selon un communiqué publié sur le site du Premier ministre.

Selon Ottawa, cet achat permettra de créer plus de 3 000 emplois et un tiers de la flotte d’avions GlobalEye sera fabriqué au Canada au cours des 15 prochaines années.

« Cela signifie qu’au moins 40 avions, y compris des commandes d’alliés, seront construits par des travailleurs canadiens », précise le communiqué.

Le système radar GlobalEye sera intégré aux avions d’affaires Global 6500 du constructeur canadien Bombardier, transformés en appareils de surveillance de haute technologie.

Le produit Saab-Bombardier a également été choisi par l’Agence OTAN de soutien et d’acquisition pour remplacer sa flotte de 14 avions Boeing E-3A Sentry, tandis que plusieurs autres pays ont manifesté leur intérêt.

« La première responsabilité du gouvernement est d’assurer la sécurité des Canadiens », a affirmé Carney.

« Notre gouvernement protège les Canadiens et soutient nos alliés grâce à une approche qui transforme les marchés publics de défense », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a également indiqué que le Canada est en bonne voie pour atteindre d’ici 2035 l’objectif de l’OTAN consistant à consacrer 5 % du PIB aux dépenses essentielles de défense.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani