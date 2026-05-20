« Ce que nous avons vu, notamment la vidéo partagée par Itamar Ben-Gvir, est profondément troublant et tout à fait inacceptable », a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand

Le Canada convoque l’ambassadeur d’Israël après les « mauvais traitements » de la flottille Sumud « Ce que nous avons vu, notamment la vidéo partagée par Itamar Ben-Gvir, est profondément troublant et tout à fait inacceptable », a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand

Le Canada a convoqué l’ambassadeur d’Israël à Ottawa à la suite d’accusations de “mauvais traitements infligés à des civils” à bord de la flottille mondiale Sumud à destination de Gaza, a déclaré mercredi la ministre des Affaires étrangères Anita Anand.

« J’ai demandé à mes services de convoquer l’ambassadeur d’Israël concernant le traitement des civils à bord de la flottille », a indiqué Anand lors d’une conférence de presse virtuelle depuis l’Estonie.

Elle a évoqué une vidéo diffusée par Itamar Ben-Gvir, ministre israélien de la Sécurité nationale et partenaire de coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

« Ce que nous avons vu, y compris la vidéo partagée par Itamar Ben-Gvir, est profondément troublant et absolument inacceptable », a-t-elle affirmé.

Interrogée sur une éventuelle réponse des autorités israéliennes, la ministre a répondu n’avoir reçu aucun retour, ni elle ni ses équipes.

« Dès que nous avons été informés de ces agissements répréhensibles à l’encontre des membres de la flottille, dont certains sont Canadiens, j’ai demandé à mes services de contacter l’ambassadeur d’Israël », a-t-elle précisé.

Anand a souligné que le Canada prenait l’affaire “très au sérieux”, affirmant qu’il s’agit du respect du traitement humain des civils.

Elle a également rappelé que Ben-Gvir, apparaissant dans les images, est déjà sanctionné par le Canada et interdit d’entrée sur le territoire.

« La protection des civils et le respect de la dignité humaine doivent être garantis en toutes circonstances », a-t-elle ajouté.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani