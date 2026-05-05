« Le Canada réitère son appel à la désescalade et à la diplomatie dans la région », déclare le Premier ministre canadien Mark Carney

Le Canada condamne les attaques iraniennes contre les Émirats arabes unis sur fond de regain des tensions régionales « Le Canada réitère son appel à la désescalade et à la diplomatie dans la région », déclare le Premier ministre canadien Mark Carney

AA / Hamilton / Merve Aydogan

Le Premier ministre canadien Mark Carney a « fermement » condamné lundi la reprise des attaques iraniennes contre les Émirats arabes unis.

« Le Canada condamne fermement les attaques non provoquées de missiles et de drones menées par l’Iran contre les Émirats arabes unis », a écrit Carney sur la plateforme sociale américaine X.

Affichant sa solidarité avec le président émirati Mohamed bin Zayed Al Nahyan et le peuple des Émirats, il a salué « les efforts défensifs visant à protéger les civils et les infrastructures civiles ».

« Le Canada réitère son appel à la désescalade et à la diplomatie dans la région », a-t-il ajouté.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, a également déclaré sur X : « Les frappes contre les infrastructures civiles doivent cesser, conformément au droit international. »

« Le Canada se tient aux côtés du peuple des Émirats arabes unis, avec les autres partenaires du Golfe, et continuera de soutenir les efforts diplomatiques pour désamorcer la situation », a-t-elle ajouté.

Plus tôt dans la journée, un important incendie s’est déclaré dans la zone industrielle pétrolière de Fujairah, un hub énergétique clé situé sur la côte orientale des Émirats, après avoir été visée par un drone lancé depuis l’Iran, selon le bureau des médias de Fujairah.

Les autorités de Fujairah ont indiqué que trois ressortissants indiens avaient été blessés modérément et transportés à l’hôpital pour y recevoir des soins.

Les tensions régionales se sont aggravées après les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran le 28 février, qui ont entraîné des représailles de Téhéran contre Israël ainsi que contre des alliés américains dans le Golfe, en plus de la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril sous médiation pakistanaise, mais les discussions menées à Islamabad n’ont pas permis de conclure un accord durable. La trêve a ensuite été prolongée par le président américain Donald Trump sans échéance précise.

Depuis le 13 avril, les États-Unis appliquent un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans le détroit d’Ormuz.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani