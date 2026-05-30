Le blocus américain du détroit d'Ormuz reste en place, déclare le chef du Pentagone

Le blocus américain du détroit d'Ormuz est toujours en place, a déclaré samedi le secrétaire américain à la Défense, avertissant que Washington était prêt à recourir de nouveau à l'action militaire si les efforts diplomatiques ne parvenaient pas à garantir un accord empêchant l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire.

« Le blocus est bel et bien toujours en place », a déclaré Pete Hegseth à Singapour, où il s'est exprimé lors du sommet sur la sécurité du Dialogue de Shangri-La.

« Une fois qu'un accord aura été trouvé ou non, selon le choix qu'ils feront, ce sera un détroit ouvert, un détroit sans péage que le monde entier pourra utiliser, ce qui est la manière dont les choses devraient être », a dit Hegseth.

« Pour l'instant, nous nous attachons à être positionnés et préparés à un réengagement si nous le devons », a ajouté le chef du Pentagone, tout en se disant « confiant » dans le fait que les États-Unis obtiendront un accord qui servira les intérêts du peuple américain.

S'exprimant au sujet de l'affirmation de l'Iran selon laquelle Téhéran contrôle cette voie d'eau stratégique, Hegseth a déclaré : « Ils veulent dire qu'ils contrôlent le détroit, mais c'est nous qui le contrôlons, et tout ce qui se passe en coulisses montre que nous avons le contrôle en la matière, y compris la manière dont la dynamique des négociations se met en place. »

Évoquant les négociations sur le nucléaire, il a souligné que la position du président américain Donald Trump restait inchangée et que tout accord devait empêcher de manière permanente l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire.

« Nous pensons que nous sommes en bonne posture pour conclure cet accord », a déclaré Hegseth, avant d'ajouter : « Ou alors, ils peuvent faire affaire avec le Département de la Guerre. Et nous sommes prêts. Nous sommes positionnés encore plus fortement aujourd'hui qu'au premier jour pour aborder la situation de cette manière si nous le devons. »

Les tensions régionales se sont intensifiées depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l'Iran en février. Téhéran a riposté par des frappes ciblant Israël ainsi que les alliés des États-Unis dans le Golfe, parallèlement à la fermeture du détroit d'Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, puis a été prolongé par Trump pour une durée indéterminée.

À la suite de l'impasse des négociations menées par l'intermédiaire d'Islamabad, les États-Unis imposent depuis le 13 avril un blocus sur les ports iraniens, y compris ceux situés le long du détroit stratégique d'Ormuz.

Les efforts de médiation se poursuivent afin de mettre un terme au conflit entre les parties.