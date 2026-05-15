Interrogé sur les propos du chef de l’État français, Lavrov a affirmé : « Qui mieux que les Français pour savoir ce qu’est le véritable colonialisme et qui sont les vrais colonisateurs ? »

Lavrov accuse Macron d' « évaluer les pays selon ses propres standards » et relance la polémique sur le colonialisme Interrogé sur les propos du chef de l’État français, Lavrov a affirmé : « Qui mieux que les Français pour savoir ce qu’est le véritable colonialisme et qui sont les vrais colonisateurs ? »

AA/ Istanbul

Lors d’une conférence de presse à l’issue de la réunion ministérielle des BRICS à New Delhi, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé vendredi le président français Emmanuel Macron d' « évaluer les pays selon ses propres standards » après les propos du chef de l’État français qualifiant certains pays de « véritables colonisateurs du XXIᵉ siècle », selon l’agence de presse russe TASS.

Interrogé sur cette déclaration de Macron, Lavrov a répondu : « Qui mieux que les Français pour savoir ce qu’est le véritable colonialisme et qui sont les vrais colonisateurs ? »

Le chef de la diplomatie russe a également rappelé un échange remontant à environ cinq ans avec l’ancien chef de la diplomatie européenne Josep Borrell et l’ex-ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies.

Selon Lavrov, ses interlocuteurs avaient affirmé que « le Sahel et l’Afrique en général sont une zone de l’Union européenne ». Il a indiqué avoir répondu qu’« il n’existait aucune base internationale ou onusienne faisant des anciennes colonies des territoires réservés ».

« Cette philosophie existait chez eux. C’est sans doute dans les gènes de nos collègues français, ils jugent les autres selon leur propre aune. Nous avons une autre aune », a conclu Lavrov.

Jusqu’à présent, le gouvernement français n’a fait aucune déclaration concernant ces propos.