- Après des combats dans le sud-est du pays avec les Forces de soutien rapide et le « Mouvement populaire/Nord », l'armée soudanaise a annoncé, dimanche, avoir étendu son contrôle sur la zone d'« Al-Baraka »

L'armée soudanaise prend le contrôle de la zone d'« Al-Baraka » dans l'État du Nil Bleu - Après des combats dans le sud-est du pays avec les Forces de soutien rapide et le « Mouvement populaire/Nord », l'armée soudanaise a annoncé, dimanche, avoir étendu son contrôle sur la zone d'« Al-Baraka »

AA / Soudan / Adel Abdel Rahim

L'armée soudanaise a annoncé, dimanche, avoir étendu son contrôle sur la zone d'« Al-Baraka » aux abords de la ville de Kurmuk, dans l'État du Nil Bleu (sud-est), adjacente à la frontière avec l'Éthiopie, après des combats avec les Forces de soutien rapide (FSR).

Dans un communiqué, l'armée a déclaré que « dans le cadre des opérations militaires continues visant à nettoyer chaque pouce de territoire profané par la rébellion (les FSR) et à renforcer la stabilité à la frontière orientale de la région du Nil Bleu, les forces de la 4e division d'infanterie et les forces d'appui ont réalisé une nouvelle avancée sur le terrain en menant avec succès des opérations militaires décisives dans la zone d'Al-Baraka ».

Le communiqué a ajouté que les forces de l'armée « ont réussi à défaire la milice du Soutien rapide, à nettoyer entièrement la zone et à lui infliger, ainsi qu'à ses alliés des forces du Mouvement populaire/Nord, de lourdes pertes en vies humaines et en matériel, en plus de détruire et de saisir un certain nombre d'équipements militaires ».

Il a également été souligné que « cette avancée s'inscrit dans le cadre des efforts militaires visant à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région, à protéger les citoyens et à empêcher les opérations de contrebande et de traite des êtres humains à la frontière où les forces rebelles sont actives ».

Aucun commentaire n'a été émis par les Forces de soutien rapide pour le moment.

Ces dernières semaines, l’État du Nil Bleu a été le théâtre d’affrontements croissants ayant entraîné le déplacement de milliers de personnes dans plusieurs zones et villes de l’État.

L’armée soudanaise contrôle désormais de larges portions de la région, tandis que le SPLM-N combat le gouvernement depuis 2011, réclamant l’autonomie pour les régions du Kordofan du Sud et du Nil Bleu.

Depuis le début du conflit en avril 2023 entre l’armée et les FSR, lié à l’intégration de cette force paramilitaire dans l’armée, le Soudan fait face à l’une des pires crises humanitaires mondiales. La guerre a provoqué des famines, fait des dizaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes.