Les forces américaines ont fouillé le pétrolier et ordonné à l'équipage de changer de cap avant de relâcher le navire, selon le Commandement central

L'armée américaine aborde un pétrolier battant pavillon iranien dans le golfe d'Oman et le relâche après l'avoir fouillé Les forces américaines ont fouillé le pétrolier et ordonné à l'équipage de changer de cap avant de relâcher le navire, selon le Commandement central

Des Marines américains ont abordé un pétrolier commercial battant pavillon iranien dans le golfe d'Oman plus tôt ce mercredi, dans le cadre des opérations de contrôle en cours liées à un blocus maritime américain, selon le Commandement central des États-Unis (CENTCOM).

« Plus tôt aujourd'hui dans le golfe d'Oman, des Marines américains de la 31e unité expéditionnaire des Marines ont abordé le M/T Celestial Sea, un pétrolier commercial battant pavillon iranien soupçonné de tenter de violer le blocus américain en transitant vers un port iranien », a déclaré le CENTCOM sur le réseau social américain X.

Le CENTCOM a ajouté que les forces américaines avaient fouillé le pétrolier et ordonné à l'équipage de changer de cap avant de relâcher le navire.

« Les forces américaines continuent d'appliquer pleinement le blocus et ont désormais dérouté 91 navires commerciaux pour en garantir le respect », a-t-il précisé.

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, entraînant des représailles de Téhéran contre Israël ainsi que des alliés américains dans le Golfe, accompagnées de la fermeture du détroit d’Ormuz.

Depuis le 13 avril, États-Unis imposent un blocus naval visant le trafic maritime iranien dans cette voie stratégique.

Un cessez-le-feu de deux semaines est entré en vigueur le 8 avril sous médiation du Pakistan, suivi de discussions directes à Islamabad le 11 avril, sans qu’un accord durable ne soit trouvé.

Le président américain Donald Trump a ensuite prolongé la trêve sans fixer de nouvelle échéance, à la demande du Pakistan.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh