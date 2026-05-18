L'Arabie saoudite annonce l'interception et la destruction de 3 drones en provenance de l'espace aérien irakien

Mohamed Majed
18 Mai 2026•Mise à jour: 18 Mai 2026
AA / Istanbul
Le ministère saoudien de la Défense a annoncé, dimanche, l'interception et la destruction de 3 drones après leur pénétration dans l'espace aérien du Royaume, en provenance de l'espace aérien irakien.
Cette annonce a été faite dans un communiqué publié par le ministère sur son compte officiel de la plateforme américaine « X ».
De son côté, l'Irak n'a émis aucun commentaire immédiat concernant la déclaration de l'Arabie saoudite.
Le porte-parole du ministère saoudien de la Défense, le général de division Turki al-Maliki, a déclaré : « Dimanche matin, 3 drones ont été interceptés et détruits après avoir pénétré dans l'espace aérien du Royaume, en provenance de l'espace aérien irakien. »
Al-Maliki a affirmé que « le ministère de la Défense se réserve le droit de répondre en temps et en lieu opportuns ».
Il a souligné que le ministère « prendra et mettra en œuvre toutes les mesures opérationnelles nécessaires pour faire face à toute tentative d'agression contre la souveraineté du Royaume, sa sécurité, la sécurité de ses citoyens et des résidents sur son territoire ».
* Traduit de l'arabe par Mariem Njeh