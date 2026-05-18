- Le ministre des Affaires étrangères affirme que la Türkiye, un allié clé de l'OTAN, devrait être incluse à mesure que l'UE développe sa politique de défense et les programmes industriels s'y rapportant

L'Allemagne s'engage à renforcer les liens entre l'UE et la Türkiye, invoquant des intérêts de sécurité partagés - Le ministre des Affaires étrangères affirme que la Türkiye, un allié clé de l'OTAN, devrait être incluse à mesure que l'UE développe sa politique de défense et les programmes industriels s'y rapportant

AA / Berlin / Ayhan Simsek

Le ministre allemand des Affaires étrangères a appelé lundi à un rapprochement des liens entre l'Union européenne et la Türkiye, affirmant que l'élargissement de la coopération stratégique servirait les deux parties.

Le MAE allemand, Johann Wadephul, s'est exprimé devant les journalistes à Berlin aux côtés de son homologue turc, Hakan Fidan, après que les hauts diplomates des deux pays se sont rencontrés dans le cadre du Mécanisme de dialogue stratégique. Ils ont abordé des questions incluant les relations UE-Türkiye, les liens économiques ainsi que la coopération en matière de sécurité et de défense.

« Du point de vue du gouvernement allemand, il est hautement souhaitable que nous continuions à développer les relations stratégiques entre la Türkiye et l'Union européenne, en particulier dans les domaines où nous poursuivons des intérêts partagés », a déclaré Wadephul. Il a désigné la sécurité et la défense comme l'un de ces domaines.

« Nous plaidons pour que la Türkiye — en tant qu'allié important de l'OTAN et partenaire commercial clé de l'Union européenne — soit pleinement prise en compte à mesure que l'UE développe sa politique de défense ainsi que ses instruments de politique industrielle », a-t-il dit, faisant référence aux programmes et initiatives visant à renforcer les capacités militaires européennes.

Wadephul a réitéré le soutien de son gouvernement à la modernisation de l'Union douanière UE-Türkiye, et a déclaré que Berlin contribuerait également de manière positive aux progrès du processus d'adhésion de la Türkiye à l'UE.

« Si la Türkiye aspire à rejoindre l'Union européenne, elle trouvera en l'Allemagne un partenaire amical et fiable », a-t-il affirmé, tout en ajoutant que, pour tous les pays candidats, l'adhésion pleine et entière dépend en fin de compte de leurs progrès dans le respect des critères politiques et économiques du bloc.

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh