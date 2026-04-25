Le ministre de la Défense, Boris Pistorius, a annoncé le projet d'envoyer un chasseur de mines ainsi qu'un navire de commandement et de ravitaillement dans la région

L'Allemagne déploiera des unités navales en Méditerranée en prévision d'une potentielle mission dans le détroit d'Ormuz Le ministre de la Défense, Boris Pistorius, a annoncé le projet d'envoyer un chasseur de mines ainsi qu'un navire de commandement et de ravitaillement dans la région

AA / Berlin

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a annoncé samedi le déploiement d'unités navales allemandes en Méditerranée, en préparation d'une éventuelle mission dans le détroit d'Ormuz.

Un chasseur de mines ainsi qu'un navire de commandement et de ravitaillement doivent être dépêchés. L'objectif est d'être prêt à agir rapidement dans l'éventualité d'un mandat du Parlement, a déclaré Pistorius au journal Rheinische Post.

Le ministre n'a pas précisé la date de départ exacte prévue pour ces navires.

Pistorius a ajouté que l'élargissement de la mission actuelle de l'Union européenne « Aspides », dont le mandat se limitait jusqu'à présent à contrer les menaces en mer Rouge, pourrait servir de cadre juridique.

Cela requerrait un ajustement du cadre légal et nécessiterait également la participation des États-Unis et du Royaume-Uni à la mission.

La marine allemande contribuerait alors à garantir une navigation libre et sûre dans le détroit grâce à ses capacités de déminage, selon le ministre.

Depuis le début de la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël contre l'Iran le 28 février, Téhéran a maintenu le contrôle du détroit d'Ormuz, suivi par un blocus naval américain mis en place le 13 avril.