Incarcérés depuis mi-avril après leur condamnation dans le dossier syrien de Lafarge, Bruno Lafont et Christian Herrault seront rejugés en appel dans les prochains mois

Lafarge : les deux ex-dirigeants condamnés pour financement du terrorisme remis en liberté sous contrôle judiciaire Incarcérés depuis mi-avril après leur condamnation dans le dossier syrien de Lafarge, Bruno Lafont et Christian Herrault seront rejugés en appel dans les prochains mois

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

La cour d’appel de Paris a ordonné ce mardi la remise en liberté sous contrôle judiciaire de l’ancien PDG du groupe Lafarge, Bruno Lafont, et de son ancien directeur général adjoint Christian Herrault, emprisonnés depuis mi-avril après leur condamnation pour financement du terrorisme dans le cadre des activités du groupe en Syrie.

Les deux anciens dirigeants, âgés respectivement de 69 et 75 ans, avaient été condamnés le 13 avril par le tribunal correctionnel de Paris à six et cinq ans de prison ferme avec mandat de dépôt immédiat. Ils avaient demandé leur remise en liberté le 19 mai, dans l’attente d’un nouveau procès en appel.

Dans sa décision, la cour d’appel a estimé que la détention n’était « pas le moyen indispensable » pour garantir leur représentation devant la justice, évoquant également « le choc carcéral » subi par les deux hommes.

Le contrôle judiciaire leur interdit désormais de quitter le territoire français. La justice a également fixé un cautionnement de 100.000 euros pour Bruno Lafont et de 90.000 euros pour Christian Herrault, à verser avant le 2 juillet.

La cour n’a en revanche pas suivi les réquisitions du parquet général qui demandait l’interdiction de contact entre les deux hommes, détenus jusqu’ici dans la même cellule à la prison de la Santé.

Le 13 avril, neuf prévenus, dont l’entreprise Lafarge, avaient été reconnus coupables d’avoir versé entre 2013 et 2014, via sa filiale syrienne Lafarge Cement Syria (LCS), près de 5,6 millions d’euros à plusieurs groupes jihadistes armés afin de maintenir l’activité d’une cimenterie à Jalabiya, dans le nord de la Syrie, en pleine guerre civile.

L’entreprise, ancien fleuron industriel français désormais intégré au groupe suisse Holcim, a été condamnée à l’amende maximale de 1,125 million d’euros. Elle devra également verser, solidairement avec quatre anciens cadres, une amende douanière de 4,57 millions d’euros pour violation des sanctions financières internationales.

L’ensemble des condamnés a fait appel de la décision et sera rejugé dans les prochains mois.​​​​​​​