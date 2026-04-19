Hakan Fidan évoque des discussions régionales à quatre, les échanges sur Gaza et la participation de milliers de personnes à un important rendez-vous diplomatique

La Türkiye met en avant son rôle diplomatique renforcé lors d’un forum réunissant de nombreux dirigeants internationaux Hakan Fidan évoque des discussions régionales à quatre, les échanges sur Gaza et la participation de milliers de personnes à un important rendez-vous diplomatique

Le Forum de la Diplomatie d’Antalya de ce week-end a réuni des milliers de responsables internationaux et s’est imposé comme une plateforme clé pour aborder les principales crises mondiales, a déclaré dimanche le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, soulignant également le rôle diplomatique et de médiation croissant de Türkiye.

S’exprimant lors de la conférence de presse de clôture de ce forum de trois jours organisé dans la ville méridionale d’Antalya, Hakan Fidan a indiqué que 23 chefs d’État et de gouvernement, 13 dirigeants adjoints et 50 ministres avaient participé à l’événement, aux côtés de représentants de 150 pays et de 66 organisations internationales.

« Pendant trois jours, Antalya est redevenue un centre où le pouls de la diplomatie mondiale s’est fait sentir », a-t-il déclaré, ajoutant que 6 400 participants avaient pris part à 52 sessions consacrées à des crises allant de l’Asie-Pacifique à l’Amérique latine, en passant par l’Europe et l’Asie centrale.

Hakan Fidan a précisé que le président Recep Tayyip Erdogan, ainsi que de hauts responsables turcs et leurs homologues étrangers, avaient mené de nombreuses réunions bilatérales en marge du forum, tandis que plusieurs rencontres diplomatiques importantes avaient également été organisées sur place.

Il a indiqué que la Türkiye, l’Arabie saoudite, l’Égypte et le Pakistan avaient tenu une réunion quadripartite axée sur la stabilité régionale, la coopération économique et la résolution des conflits.

« Notre objectif est que ces quatre pays abordent les questions régionales avec un agenda réaliste et applicable », a-t-il affirmé. « Si la région continue d’attendre une aide extérieure, elle continuera à faire face aux mêmes problèmes indéfiniment. »

Le ministre a rejeté les affirmations selon lesquelles ces discussions visaient à former une alliance militaire, affirmant que la Türkiye privilégie la stabilité et le développement économique plutôt que la confrontation.

« Nous ne formons pas d’alliances contre d’autres. Nous cherchons à mettre fin aux conflits, à favoriser le progrès économique et à assurer la stabilité dans notre région », a-t-il déclaré.

Enfin, Hakan Fidan a indiqué que six pays à majorité musulmane s’étaient réunis pour discuter du plan de paix pour Gaza et avaient réaffirmé leur engagement en faveur d’une paix durable.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir