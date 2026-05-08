La Türkiye et l’Algérie signent 14 accords dans de nombreux secteurs

AA / Ankara

La Türkiye et l’Algérie ont signé jeudi 14 accords couvrant le commerce, les transports, les médias, la gestion des catastrophes et la coopération industrielle, en présence du président turc Recep Tayyip Erdogan et du président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Erdogan et Tebboune ont supervisé la signature des accords à l’issue de leurs entretiens à Ankara et de la première réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau.

Les deux dirigeants ont également signé la déclaration conjointe issue de cette première réunion du Conseil.

Les accords portent notamment sur la coopération dans les services postaux et les télécommunications, le transport international de passagers et de marchandises, le soutien social aux anciens combattants de l’indépendance et aux familles des martyrs, la reconnaissance mutuelle et l’échange des permis de conduire ainsi que la gestion des catastrophes et des situations d’urgence.

Accords

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, et son homologue algérien Ahmed Attaf ont signé un mémorandum d’entente sur la coopération dans les services postaux et les télécommunications.

Fidan et le ministre algérien de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Said Sayoud, ont également signé un accord sur le transport international de passagers et de marchandises.

La ministre turque de la Famille et des Services sociaux, Mahinur Ozdemir Goktas, et Attaf ont signé un mémorandum portant sur le soutien social aux anciens combattants de l’indépendance et aux proches des martyrs.

Le ministre turc de l’Intérieur, Mustafa Ciftci, et Said Sayoud ont signé des accords sur la reconnaissance mutuelle et l’échange des permis de conduire, ainsi que sur la coopération en matière de gestion des catastrophes et des situations d’urgence.

Le ministre turc de l’Industrie et de la Technologie, Mehmet Fatih Kacir, et le ministre algérien de l’Industrie, Yahia Bachir, ont signé des mémorandums sur la coopération industrielle ainsi que sur la normalisation, l’évaluation de conformité et la formation.

Le ministre turc de l’Agriculture et des Forêts, Ibrahim Yumakli, et le ministre algérien de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yacine El-Mahdi Oualid, ont signé un accord de coopération dans les domaines de la protection et de la quarantaine phytosanitaires.

Le ministre turc du Commerce, Omer Bolat, et le ministre algérien du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, ont signé une déclaration lançant les négociations en vue d’un accord commercial préférentiel entre les deux pays.

Un mémorandum de coopération dans la lutte contre la désinformation dans les médias a été signé par le directeur de la communication de la présidence turque, Burhanettin Duran, et Ahmed Attaf.

Le président du Bureau turc des investissements et des finances, Ahmet Burak Daglioglu, et le directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, Omar Rekkache, ont signé un mémorandum sur la promotion des investissements.

Des mémorandums d’entente distincts sur la coopération télévisuelle et radiophonique entre l’organisme public algérien EPRS et le diffuseur public turc TRT ont également été signés par le directeur général de TRT, Zahid Sobaci, et l’ambassadeur d’Algérie en Türkiye, Boumediene Guennad.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani