« La Türkiye est également un allié important de l'OTAN et un pays candidat à l'UE, et en tant que tel, un interlocuteur clé », affirme le porte-parole

La Türkiye est un « partenaire incontestablement important », déclare un porte-parole de l'UE « La Türkiye est également un allié important de l'OTAN et un pays candidat à l'UE, et en tant que tel, un interlocuteur clé », affirme le porte-parole

La Türkiye est « incontestablement un partenaire important » dans la région, tant sur le plan économique que politique, a déclaré mardi, Paula Pinho, la porte-parole de la Commission européenne, à la suite des propos de la présidente Ursula von der Leyen présentant la Türkiye aux côtés de la Russie et de la Chine comme exerçant une influence sur l'Europe.

« La mention de la Türkiye était une reconnaissance de son poids géopolitique, de sa taille et de ses ambitions, notamment dans les Balkans occidentaux, et ne se voulait pas une comparaison avec un autre pays », a déclaré la porte-parole de la Commission à Anadolu en réponse à une question sur les déclarations de von der Leyen.

S'exprimant lundi lors d'un événement marquant le 80e anniversaire du journal Die Zeit à Hambourg, Ursula von der Leyen a fait part de son soutien à l'élargissement de l'UE et a déclaré : « Nous devons réussir à parachever le continent européen afin qu'il ne soit pas influencé par la Russie, la Türkiye ou la Chine. »

Des propos tempérés par Paula Pinho

« La Türkiye est incontestablement un partenaire important dans la région, tant sur le plan économique que politique, y compris dans des domaines stratégiques tels que l'agenda de connectivité, avec le Corridor médian transcaspien où la Türkiye est un point d'ancrage clé dans la région, et sur la gestion des migrations où la Türkiye est un partenaire de longue date », a déclaré la porte-parole avant d'ajouter :



« La Türkiye est également un allié important de l'OTAN et un pays candidat à l'UE, et en tant que tel, un interlocuteur clé. »

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh