Le ministère des Affaires étrangères indique qu'Ankara poursuit ses efforts avec d'autres pays pour obtenir la libération immédiate et en toute sécurité des militants et ressortissants détenus

La Türkiye condamne un ministre israélien pour des violences à l'encontre des participants détenus de la flottille Sumud Le ministère des Affaires étrangères indique qu'Ankara poursuit ses efforts avec d'autres pays pour obtenir la libération immédiate et en toute sécurité des militants et ressortissants détenus

La Türkiye a condamné mercredi un ministre israélien pour des violences verbales et physiques à l'encontre des participants de la flottille Global Sumud, interceptée par Israël dans les eaux internationales.

Le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré que la flottille avait été illégalement interceptée par Israël alors qu'elle tentait d'acheminer de l'aide humanitaire à Gaza.

« Ledit ministre, l'un des principaux acteurs du génocide perpétré par Israël à Gaza, a une fois de plus ouvertement démontré au monde entier la mentalité violente et barbare du gouvernement Netanyahu », a-t-il indiqué.

Le ministère a ajouté que la Türkiye, de concert avec d'autres pays, entreprend des démarches pour garantir la libération immédiate et en toute sécurité des ressortissants turcs et des autres participants de la flottille détenus.

Il a précisé que les efforts visant à obtenir des résultats dans les plus brefs délais se poursuivent « avec détermination ».

La flottille d'aide humanitaire « Global Sumud » a déclaré mardi que l'ensemble des 50 navires de son convoi d'aide avait été saisi par Israël. Ils transportaient au total 428 personnes originaires de 44 pays, dans une nouvelle tentative de briser le blocus illégal imposé par Israël à Gaza depuis 2007.

Il ne s'agissait pas de la première attaque contre la flottille.

En avril, l'armée israélienne a attaqué les bateaux de la flottille dans les eaux internationales au large de l'île grecque de Crète. Le convoi comptait alors 345 participants originaires de 39 pays.

Israël impose un blocus paralysant sur la bande de Gaza depuis 2007, laissant les 2,4 millions d'habitants du territoire au bord de la famine.

L'armée israélienne a lancé une offensive brutale de deux ans sur Gaza en octobre 2023, tuant plus de 72 000 personnes, en blessant plus de 172 000 autres et causant des destructions massives dans l'ensemble du territoire.