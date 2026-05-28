La Suède annonce une aide militaire de 2,7 milliards de dollars et des avions de chasse pour l’Ukraine

AA / Birmingham / Mehmet Solmaz

La Suède a annoncé jeudi une nouvelle aide militaire à l’Ukraine d’une valeur d’environ 2,7 milliards de dollars, comprenant le don de 16 avions de combat Saab Gripen C/D ainsi qu’un renforcement de la coopération de défense à long terme entre les deux pays.

S’exprimant aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Uppsala, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a indiqué que l’Ukraine et la Suède avaient signé une déclaration visant à élargir leur coopération en matière de défense.

« Aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape », a déclaré Kristersson. « Les forces ukrainiennes continuent de démontrer une résilience, des compétences et une détermination exceptionnelles pour défendre votre pays et nos valeurs. »

Volodymyr Zelensky a qualifié cette journée d’« historique » pour les relations entre les deux pays, estimant que ce paquet d’aide renforcerait considérablement les défenses aériennes ukrainiennes et la capacité de Kiev à protéger les civils dans le contexte de la guerre avec la Russie.

Selon Zelensky, plus de 2 milliards de dollars de cette aide seront consacrés aux avions et aux systèmes d’armement associés, tandis qu’environ 400 millions de dollars serviront à soutenir la production de drones.

L’Ukraine espère recevoir ses premiers appareils dans les dix prochains mois, a précisé le président ukrainien.

Ulf Kristersson a indiqué que les livraisons des Gripen C/D pourraient débuter au début de l’année 2027, sous réserve de l’obtention des licences d’exportation et de la finalisation d’un accord lié aux nouveaux appareils Gripen E.

Dans un communiqué, Saab a affirmé que l’Ukraine envisageait également l’acquisition d’un premier lot pouvant aller jusqu’à 20 modèles Gripen plus récents, en plus des 16 avions donnés. L’entreprise a toutefois précisé qu’aucun contrat n’avait encore été signé.

Le Saab Gripen, conçu en Suède, est un avion de combat multirôle destiné aux opérations de défense aérienne et de combat.

Zelensky a déclaré que les Gripen C/D devraient être équipés de missiles capables d’éloigner les avions de combat russes des positions utilisées pour lancer des bombes guidées contre l’Ukraine.

Selon lui, la Russie a utilisé « des milliers » de bombes aériennes depuis le début du conflit, dévastant des zones civiles et des infrastructures critiques dans des régions telles que Donetsk, Louhansk, Kharkiv et Soumy.

Cette annonce intervient alors que l’Ukraine continue de réclamer à ses alliés occidentaux des systèmes d’armes avancés afin de contrer l’intensification des attaques aériennes russes et de maintenir la pression sur les lignes de front.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani