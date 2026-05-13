L’Administration financière recommande au public de suivre les informations actuelles et de respecter les consignes émises ainsi que les forces de police, déclare un porte-parole

La Slovaquie ferme tous ses postes frontières avec l’Ukraine pour des raisons de sécurité L’Administration financière recommande au public de suivre les informations actuelles et de respecter les consignes émises ainsi que les forces de police, déclare un porte-parole

AA / Istanbul / Necva Tastan Sevinc

La Slovaquie a fermé tous ses postes frontières avec l’Ukraine mercredi pour des raisons de sécurité non précisées, ont annoncé les autorités.

Les fermetures sont entrées en vigueur vers 15 h, heure locale (13 h GMT), et resteront en place jusqu’à nouvel ordre, selon l’Administration financière slovaque, d'après l’agence de presse de la République slovaque.

« Pour des raisons de sécurité, tous les postes frontières à la frontière avec l’Ukraine seront fermés à partir d’environ 15 h mercredi jusqu’à nouvel ordre », a déclaré le porte-parole de l’Administration financière, Daniel Kovac.

Kovac a exhorté le public à suivre les mises à jour officielles et à respecter les instructions émises par l’Administration financière et la police.



« L’Administration financière recommande au public de suivre les informations actuelles et de respecter les instructions de l’Administration financière et de la Police », a-t-il déclaré, ajoutant que les autorités continueraient de fournir des informations sur la situation.

Plus tôt mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti que l’Ukraine pourrait faire face à de nouvelles vagues d’attaques de drones russes, après que plus de 100 véhicules aériens sans pilote auraient été détectés dans l’espace aérien ukrainien.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz