La Slovénie rejoint l’Espagne pour exhorter l’UE à protéger l’indépendance de la CPI et de l’ONU sur Gaza

AA / Istanbul / Ilayda Cakirtekin

La Slovénie s’est jointe mercredi à l’Espagne pour appeler l’Union européenne à protéger l’indépendance de la Cour pénale internationale (CPI) et des Nations unies, ainsi que leurs efforts visant à mettre fin au génocide israélien dans la bande de Gaza.

Le Premier ministre slovène, Robert Golob, a exprimé son ferme soutien à l’appel lancé par le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, en faveur d’une action européenne, selon un communiqué gouvernemental publié sur la plateforme X.

« La réponse de l’Europe jusqu’à présent n’a pas été à la hauteur de la gravité de la situation. Nous devons agir maintenant, car les valeurs européennes fondamentales ne peuvent avoir de prix. L’indépendance des juridictions internationales n’est pas négociable », a déclaré Golob, cité dans le communiqué.

Le texte met également en garde contre les menaces visant la justice internationale et l’État de droit.

Plus tôt dans la journée de mercredi, Pedro Sánchez avait appelé la Commission européenne à activer le « règlement de blocage » afin de « protéger l’indépendance de la Cour pénale internationale et des Nations unies, ainsi que leurs actions pour mettre fin au génocide à Gaza ».

« L’Espagne ne détourne pas le regard. Sanctionner ceux qui défendent la justice internationale met en péril l’ensemble du système des droits humains. L’UE ne peut rester inactive face à cette persécution », a écrit Sánchez sur X.

Le règlement de blocage est une législation de l’Union européenne interdisant aux entreprises européennes de se conformer à des sanctions américaines imposées en dehors de la juridiction des États-Unis.

L’an dernier, les États-Unis ont imposé des sanctions à la Cour pénale internationale, y compris des mesures visant ses juges, en raison de procédures liées à Israël.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani