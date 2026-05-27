Le Kremlin affirme que l’intégration européenne d’Erevan pourrait remettre en cause ses avantages économiques au sein du bloc eurasiatique dominé par Moscou

La Russie juge incompatible le rapprochement de l’Arménie avec l’UE et son maintien dans l’UEEA Le Kremlin affirme que l’intégration européenne d’Erevan pourrait remettre en cause ses avantages économiques au sein du bloc eurasiatique dominé par Moscou

AA / Moscou

Le Kremlin a averti ce mercredi que la volonté de l’Arménie de se rapprocher de l’Union européenne (UE) était incompatible avec le maintien de son adhésion à l’Union économique eurasiatique (UEEA), bloc économique dirigé par la Russie.

Lors d’un point presse à Moscou, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a estimé que « l’intégration à un autre bloc » et la participation à l’UEEA constituaient des « processus mutuellement exclusifs ».

Selon lui, cette question compliquera les discussions prévues cette semaine lors des réunions de l’UEEA organisées en marge du Forum économique eurasiatique à Astana, au Kazakhstan.

« L’agenda n’est pas simple », a déclaré Dmitri Peskov, évoquant également « la situation difficile autour de l’Arménie ».

Le porte-parole du Kremlin a rappelé que l’Arménie avait adopté une législation engageant officiellement les institutions du pays sur la voie de l’intégration européenne.

Il a toutefois affirmé qu’aucune décision immédiate concernant l’avenir de l’Arménie au sein de l’UEEA n’était attendue, ajoutant qu’Erevan continuerait, pour l’heure, de participer aux activités du bloc.

Dmitri Peskov a également défendu les bénéfices économiques tirés par l’Arménie de son adhésion à l’UEEA, évoquant plusieurs points de croissance du produit intérieur brut (PIB) enregistrés chaque année depuis son entrée dans l’organisation.

« La question de savoir si l’Union européenne peut offrir la même chose revient aux Arméniens eux-mêmes », a-t-il déclaré, estimant par ailleurs que l’adhésion à l’UE était devenue pour de nombreux pays « un rêve inaccessible ».

Le responsable russe a aussi qualifié les livraisons de gaz russe à prix réduit à l’Arménie de « contribution » de Moscou au développement du pays, présenté comme un « pays frère ».

« Les avantages dont bénéficie l’Arménie sont accordés aux frais de la Russie », a-t-il affirmé, précisant qu’aucune discussion n’était actuellement engagée sur une éventuelle remise en cause des tarifs préférentiels.

Ces déclarations interviennent après des propos du Premier ministre arménien Nikol Pachinian, qui avait affirmé lors d’un déplacement électoral que son gouvernement n’était pas inquiet d’une éventuelle hausse des prix des matières premières en cas de dégradation des relations avec Moscou.

Dans une déclaration distincte, la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a indiqué que Moscou avait averti Erevan qu’une poursuite du processus d’adhésion à l’UE pourrait entraîner une suspension des accords portant sur les livraisons de gaz, de produits pétroliers et de diamants vers l’Arménie.

Le Kremlin a par ailleurs indiqué qu’aucun entretien entre Vladimir Poutine et Nikol Pachinian n’était prévu à ce stade.

Évoquant enfin la visite de Vladimir Poutine au Kazakhstan, Dmitri Peskov a qualifié ce déplacement de « signe des relations exceptionnellement étroites » entre Moscou et Astana, décrivant le Kazakhstan comme « l’un des partenaires et alliés les plus proches » de la Russie.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy