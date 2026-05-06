Moscou a envoyé une note aux missions diplomatiques citant « l'inévitabilité d'une frappe de représailles » de la Russie si Kiev mène des frappes pendant les célébrations du Jour de la Victoire

La Russie exhorte les pays tiers à évacuer leurs diplomates de la capitale ukrainienne Moscou a envoyé une note aux missions diplomatiques citant « l'inévitabilité d'une frappe de représailles » de la Russie si Kiev mène des frappes pendant les célébrations du Jour de la Victoire

AA / Istanbul / Burc Eruygur

La Russie a exhorté mercredi les pays étrangers à évacuer leurs diplomates et autres personnels de la capitale ukrainienne, Kiev, en raison de possibles « frappes de représailles » si l'Ukraine mène une attaque pendant les célébrations du Jour de la Victoire, le 9 mai.

Dans un communiqué, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré qu'une note avait été envoyée à toutes les missions diplomatiques étrangères et aux bureaux de représentation des organisations internationales accrédités auprès du ministère.

La note rappelle une déclaration du ministère de la Défense publiée lundi, indiquant qu'il avait pris note des remarques formulées par le président ukrainien Volodymyr Zelensky le même jour.

La note exhorte les autorités des pays respectifs et la direction des organisations concernées à prendre la déclaration du ministère de la Défense avec la « plus grande responsabilité » et à assurer « l'évacuation en temps opportun » du personnel diplomatique et autre, ainsi que des citoyens, hors de Kiev.

La note cite « l'inévitabilité d'une frappe de représailles » de la part de la Russie contre Kiev, y compris contre ses « centres de prise de décision », si l'Ukraine mène des frappes pendant les célébrations du Jour de la Victoire prévues le 9 mai.

Lors d'une allocution à la session inaugurale du 8ème sommet de la Communauté politique européenne dans la capitale arménienne, Erevan, Zelensky a rappelé que la Russie avait annoncé qu'elle tiendrait le défilé annuel du Jour de la Victoire du 9 mai à Moscou sans équipement militaire.

« Si cela se produit, ce sera la première fois depuis de très nombreuses années. Ils n'ont pas les moyens d'aligner des équipements militaires – et ils craignent que des drones ne bourdonnent au-dessus de la place Rouge », a déclaré Zelensky.

Le 29 avril, le ministère russe de la Défense a déclaré que la colonne d'équipements militaires du pays ne participerait pas au défilé militaire cette année « en raison de la situation opérationnelle actuelle ».

* Traduit de l'anglais par Mariem Njeh