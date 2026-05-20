Appel à préserver l’Arctique comme une zone de paix et de faibles tensions politico-militaires

La Russie et la Chine expriment leur inquiétude face à la militarisation de l’Arctique par les États-Unis et les alliés Appel à préserver l’Arctique comme une zone de paix et de faibles tensions politico-militaires

AA / Moscou / Elena Teslova

La Russie et la Chine ont exprimé mercredi leur inquiétude face à ce qu’elles ont qualifié de « militarisation croissante de l’Arctique par les États-Unis et leurs alliés ».

Dans une déclaration conjointe visant à renforcer davantage leur coordination stratégique globale et à approfondir leurs relations de bon voisinage et de coopération amicale, adoptée à l’issue des entretiens entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping à Pékin, les deux pays ont souligné l’importance du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États arctiques.

Moscou et Pékin ont indiqué vouloir préserver l’Arctique comme « un territoire de paix, de stabilité et de faibles tensions politico-militaires ».

« Les parties expriment leur inquiétude face à la militarisation des hautes latitudes par les États-Unis et leurs alliés, et réaffirment leur attachement aux normes du droit international dans l’Arctique », indique le texte.

La déclaration insiste également sur l’importance du développement d’un « dialogue constructif et d’une coopération mutuellement bénéfique » dans la région à travers des mécanismes multilatéraux, notamment le Conseil de l’Arctique.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de compétition géopolitique croissante dans l’Arctique, où la Russie, les États-Unis et les pays de l’Otan ont renforcé ces dernières années leurs activités militaires et leur planification stratégique.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz