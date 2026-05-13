Gina Romero affirme que la nouvelle loi sur la police risque de violer les droits de réunion pacifique et d’expression

La rapporteuse spéciale de l’ONU avertit le Royaume-Uni contre toute restriction des manifestations pro-palestiniennes Gina Romero affirme que la nouvelle loi sur la police risque de violer les droits de réunion pacifique et d’expression

AA / Genève / Beyza Binnur Donmez

La rapporteuse spéciale de l’ONU sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association a exhorté le Royaume-Uni mercredi à respecter ses obligations internationales en matière de droits humains, avertissant que de nouvelles lois et des demandes politiques visant à interdire les manifestations pro-palestiniennes risquent de porter atteinte aux libertés démocratiques.

Gina Romero a critiqué des dispositions de la Crime and Policing Act (Loi sur la criminalité et la police) britannique, entrée en vigueur le 29 avril, affirmant qu’elles sont « incompatibles avec les normes internationales » relatives à la liberté de réunion, d’association et d’expression.

« La criminalisation du port du visage couvert par la loi est particulièrement problématique dans un contexte de surveillance accrue, car l’anonymat est souvent essentiel pour protéger la vie privée et prévenir des effets dissuasifs », a déclaré Romero dans un communiqué.

Elle a également exprimé des inquiétudes concernant l’utilisation par la loi du terme « perturbation cumulative », avertissant que cela confère à la police des pouvoirs trop étendus pour restreindre les manifestations.

Les propos de Romero font suite aux déclarations du Premier ministre britannique Keir Starmer, qui a indiqué qu’il envisagerait d’interdire certaines manifestations pro-palestiniennes après plusieurs agressions au couteau à Golders Green, Londres.

L’experte de l’ONU a précisé que l’antisémitisme doit être traité par des mesures légales et ciblées, mais a averti que cela « ne peut justifier une interdiction générale des manifestations pacifiques ».

Elle a également exprimé des préoccupations quant au fait que les manifestations liées principalement aux communautés musulmanes semblent faire l’objet d’un contrôle plus strict que d’autres manifestations liées à des incidents racistes ou antisémites.

« La liberté de se réunir est fondamentale pour une société démocratique », a déclaré Romero, ajoutant que l’interdiction des manifestations pro-palestiniennes « serait une atteinte à la démocratie », notamment à l’approche des manifestations de la Nakba prévues pour le 16 mai.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz