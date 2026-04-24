La "phase décisive" en Haïti "est clairement en cours", déclare l'envoyé de l'ONU Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé appelle à la solidarité internationale et à un financement urgent pour la Force de répression des gangs

AA / Istanbul / Yasin Gungor

Haïti approche d'un tournant critique, avec des étapes politiques importantes offrant un optimisme prudent, mais la violence croissante des gangs et une crise humanitaire qui s'aggrave menacent de compromettre les progrès durement acquis, a déclaré jeudi un envoyé de l'ONU au Conseil de sécurité.



« Lors de ma dernière présentation au Conseil en janvier, j'avais souligné qu'Haïti entrait dans une phase décisive nécessitant des efforts soutenus tant sur le plan politique que sécuritaire. Cette phase est désormais clairement en cours », a déclaré Carlos Ruiz Massieu, chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), au Conseil.



Le transfert de l'autorité exécutive au Conseil des ministres du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé en février a permis d'assurer « la continuité institutionnelle à un moment de vulnérabilité importante », a-t-il ajouté.



Un pacte national de stabilité, signé par des centaines d'organisations politiques et de la société civile, a jeté les bases des premières élections depuis 2016. L'enregistrement des partis politiques a été complété pour la première fois depuis une décennie, et les autorités mettent actuellement à jour le budget électoral et le cadre légal.



Massieu a noté que les récentes réunions du Cabinet se sont tenues au Palais national pour la première fois en plus de trois ans, la décrivant comme un « puissant signal du retour progressif de l'État » au pouvoir.



Violence, coût humanitaire



Malgré les avancées politiques, Massieu a averti que les massacres de gangs continuent de dévaster les communautés.



Il a déclaré que des dizaines de personnes ont été tuées lors des récentes attaques et que près de 1,5 million d'Haïtiens ont été déplacés à l'intérieur du pays, avec environ 6,4 millions de personnes nécessitant une aide humanitaire en 2026.



Massieu a également souligné la nécessité d'étouffer le flux d'armes illicites, affirmant que la violence augmentait systématiquement lorsque les approvisionnements en munitions reprenaient. « Ce cycle doit être rompu », a-t-il déclaré.



Force de Répression des Gangs



Jack Christofides, représentant spécial de la Force de Répression des Gangs (FRG), a exposé la stratégie de déploiement par phases de la mission.



La FRG, qui devrait atteindre jusqu'à 5 500 personnels et opérer pendant 12 mois, vise à réduire les capacités des gangs à un niveau que les institutions haïtiennes « peuvent gérer de manière durable, créant ainsi le temps et l'espace nécessaires pour que l'État réaffirme son autorité », a ajouté Christofides.



Il a déclaré que la force est en train d'être constituée comme « disciplinée, responsable et axée sur le partenariat », avec un strict respect de la protection des civils et du droit international des droits de l'homme. « L'efficacité sans responsabilité ne construira pas la confiance, mais la responsabilité sans efficacité ne garantira pas la sécurité », a-t-il déclaré.



Jusqu'à 90 % de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, reste sous le contrôle des gangs, selon les estimations, le Premier ministre Fils-Aimé menant une campagne contre les groupes criminels qui continuent de dominer la capitale.



Demander la solidarité, pas la charité



S'adressant au Conseil de sécurité, le Premier ministre Fils-Aimé a déclaré que l'État reprend activement l'autorité aux groupes armés.



« L'État reprend sa juste place, Haïti ne périra pas », a-t-il noté, présentant un message d'unité et trois priorités de transition : rétablir l'autorité, protéger les civils et préparer le retour à l'ordre constitutionnel.



Le Premier ministre a souligné des étapes militaires et policières spécifiques, notant que plusieurs quartiers de la capitale sont « lentement repris ». Il a indiqué que 1 200 policiers sont déjà opérationnels, avec pour objectif d'atteindre 3 000 d'ici fin 2026.



De plus, 200 militaires consolident les zones du centre de Port-au-Prince, avec une troupe d'élite de 700 nouvelles recrues attendue dans les six mois.



Fils-Aimé a lancé un appel urgent pour le déploiement immédiat et entièrement financé de la GSF soutenue par l’ONU. « Le peuple haïtien ne demande pas la charité. Nous demandons la solidarité et les moyens de reconstruire notre avenir », a-t-il déclaré.



Le Premier ministre a souligné que, tandis que les opérations de sécurité s’accélèrent, le gouvernement se concentre également sur les retours volontaires des familles déplacées et sur la préparation du cadre légal pour les élections nationales.

