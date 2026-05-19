56 parlementaires ont voté pour, 50 contre, tandis que 7 se sont abstenus

La motion de destitution contre le dirigeant taïwanais William Lai échoue 56 parlementaires ont voté pour, 50 contre, tandis que 7 se sont abstenus

Une motion de destitution visant le président taïwanais William Lai a échoué mardi, marquant le premier vote de destitution présidentielle de l’histoire constitutionnelle de l’île, selon les médias locaux.

La motion n’a pas obtenu la majorité des deux tiers requise au sein du Yuan législatif, composé de 113 sièges. Cinquante-six députés ont voté en faveur du texte, contre 50 opposés, tandis que sept parlementaires n’ont pas retiré leur bulletin, a rapporté le quotidien Taipei Times.

La procédure avait été engagée par le parti d’opposition Kuomintang (KMT) et le Parti du peuple taïwanais après le refus du Premier ministre Cho Jung-tai de contresigner des amendements soutenus par l’opposition concernant les lois sur la répartition des recettes publiques.

Les partis d’opposition avaient utilisé leur majorité parlementaire combinée pour lancer la procédure de destitution en décembre dernier. Le vote est intervenu à la veille du deuxième anniversaire de l’entrée en fonction de William Lai.

Conformément aux règles constitutionnelles taïwanaises, la destitution d’un président nécessite l’approbation d’au moins 76 parlementaires avant d’être transmise à la Cour constitutionnelle pour examen.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore