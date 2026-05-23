La marine belge pourrait se retrouver sans frégates opérationnelles pendant plusieurs années, après de nouveaux retards affectant un programme naval conjoint belgo-néerlandais, selon des médias locaux samedi.

Le premier navire belge n’est désormais pas attendu avant 2034, soit sept ans plus tard que prévu initialement, selon le quotidien néerlandophone De Morgen.

La Belgique et les Pays-Bas avaient commandé ensemble quatre nouvelles frégates de lutte anti-sous-marine auprès d’un chantier naval néerlandais, mais le ministère néerlandais de la Défense a annoncé cette semaine un nouveau report de la construction.

La marine belge exploite actuellement deux frégates, le Leopold I et le Louise-Marie, qui ont récemment participé à des opérations de l’OTAN en mer Baltique et à d’autres missions.

Toutefois, ces bâtiments approchent déjà de la fin de leur durée de vie et ne devraient plus être opérationnels au-delà du milieu des années 2030, selon le même rapport.

En l’absence de nouveaux navires, la Belgique pourrait perdre temporairement une capacité navale essentielle, ce qui alimente des discussions sur des mesures d’urgence.

Parmi les options envisagées figureraient la conversion de chasseurs de mines pour des usages élargis ou encore la location de frégates à titre intérimaire.

Par ailleurs, le coût du programme continue d’augmenter : les estimations initiales d’environ 600 millions d’euros (696 millions de dollars) par navire ont grimpé à près de 1 milliard d’euros, avec environ 250 millions d’euros de coûts supplémentaires projetés.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz

