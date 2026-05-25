Plus de 600 000 données dérobées dans le système des registres publics lituaniens lors d’une cyberattaque pouvant provenir d’un État étranger, selon les autorités

La Lituanie enquête sur une cyberattaque ayant exposé des centaines de milliers de données publiques Plus de 600 000 données dérobées dans le système des registres publics lituaniens lors d’une cyberattaque pouvant provenir d’un État étranger, selon les autorités

Les autorités lituaniennes enquêtent sur une importante fuite de données impliquant plus de 600 000 enregistrements dérobés du système national des registres publics, les procureurs soupçonnant une possible implication d’une opération de renseignement étrangère, ont rapporté lundi les médias locaux.

Le radiodiffuseur public lituanien LRT a indiqué que les procureurs examinent un accès non autorisé au Centre des registres, l’institution publique chargée de gérer les données immobilières et personnelles.

Selon le média, plusieurs connexions non autorisées et tentatives d’accès au système ont été effectuées depuis un État étranger via des systèmes administrés par d’autres institutions.

Les autorités n’ont pas identifié le pays supposément lié à l’incident.

Le directeur du Centre des registres, Adrijus Jusas, a déclaré que les données divulguées comprenaient des informations issues des extraits du registre immobilier ainsi que des numéros d’identification personnels.

Il a toutefois précisé que les coordonnées telles que les numéros de téléphone et les adresses électroniques, ainsi que les données bancaires, les informations de paiement et les documents judiciaires liés aux biens immobiliers, n’avaient pas été compromises.

Le média lituanien 15min a rapporté que la fuite pourrait avoir été facilitée par des comptes appartenant au département des migrations du pays.

L’incident suscite des inquiétudes en matière de sécurité nationale. Le chef de l’opposition conservatrice, Laurynas Kasiunas, a averti que les données exposées pourraient inclure des informations concernant des agents du renseignement, des militaires, des diplomates, des responsables politiques et des fonctionnaires.

Dans un message publié sur Facebook, Kasiunas a affirmé que la fuite portait « les marques d’une opération des services de renseignement russes ».

Il a averti que les données d’adresses résidentielles liées à des membres des services de renseignement et de l’armée pourraient être utilisées à des fins de surveillance, de campagnes de phishing, d’usurpation d’identité ou de tentatives de coercition.

Le bureau du procureur général lituanien n’a ni confirmé ni infirmé les accusations d’implication russe et n’a pas révélé l’État étranger supposément lié à l’attaque.

La fuite de données a également entraîné une pression politique sur Jusas, la Première ministre Inga Ruginiene et le ministre de l’Économie et de l’Innovation Edvinas Griksas ayant appelé à sa démission.

Jusas a indiqué qu’il discuterait de son avenir lors d’une réunion avec le ministère de l’Économie plus tard lundi, soulignant que le maintien du fonctionnement stable du système des registres demeurait sa priorité absolue.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani