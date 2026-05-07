« Il est hors de question que la moindre sanction puisse être levée tant qu’un détroit comme celui d’Ormuz sera bloqué », affirme Jean-Noël Barrot

La France s'oppose à lever "la moindre sanction" contre l'Iran tant que le détroit d'Ormuz reste bloqué « Il est hors de question que la moindre sanction puisse être levée tant qu’un détroit comme celui d’Ormuz sera bloqué », affirme Jean-Noël Barrot

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a affirmé jeudi que la France refusait toute levée des sanctions contre l’Iran tant que le détroit d’Ormuz restera bloqué, dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient.

Invité de RTL Matin, le chef de la diplomatie française a rappelé que Téhéran sollicitait notamment des États-Unis un allègement des sanctions en échange de concessions sur son programme nucléaire.

« L’Iran, ou en tout cas le régime iranien, sollicite de la part des États-Unis notamment que, en contrepartie de gestes sur le programme nucléaire qui doit être encadré, des levées de sanctions puissent être décidées », a déclaré Jean-Noël Barrot.

Le ministre a toutefois adopté une position ferme sur la question du détroit d’Ormuz. « Il est hors de question que la moindre sanction puisse être levée tant qu’un détroit comme celui d’Ormuz sera bloqué », a-t-il insisté.

Le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures, demeure au cœur des tensions régionales entre l’Iran et les puissances occidentales. Paris considère que cette voie maritime ne peut être utilisée comme moyen de pression dans le conflit opposant Téhéran à Washington.

Jean-Noël Barrot a également jugé « totalement inacceptable » l’idée que l’Iran puisse imposer un contrôle ou un « péage » sur cette route maritime stratégique.

« Vous imaginez un monde où chacun imposerait des droits de passage dans les détroits ? Toute la circulation des marchandises et des personnes serait bloquée », a averti le ministre français au micro de RTL.

Dans ce contexte, le président français Emmanuel Macron s’est entretenu par téléphone avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian. Le chef de l’État français a notamment mis en avant « l’utilité » de la mission multinationale conduite par la France et le Royaume-Uni pour sécuriser la navigation dans le détroit d’Ormuz.

Détention de Christophe Gleizes en Algérie

Interrogé sur la situation du journaliste sportif français Christophe Gleizes, détenu en Algérie depuis dix mois, Jean-Noël Barrot a assuré que la France poursuivait ses efforts pour obtenir sa libération.

« On a un journaliste sportif, Christophe Gleizes, qui est injustement détenu depuis dix mois maintenant. Et nous ne l’oublions pas », a déclaré le ministre.

Le chef de la diplomatie française a précisé que le journaliste avait renoncé à son pourvoi en cassation dans l’espoir d’obtenir une grâce du président algérien Abdelmadjid Tebboune.

« Nous continuons à nous mobiliser. Ce serait une très grande perte de ne pas l’avoir pour cet événement sportif auquel il est attendu », a-t-il ajouté, faisant référence à la prochaine Coupe du monde.

Jean-Noël Barrot a enfin indiqué que des contacts étaient en cours avec les autorités algériennes afin d’obtenir « sa libération immédiate », ainsi que des visites familiales et consulaires.