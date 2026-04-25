La France a choisi de s’abstenir lors du vote d’une résolution de l’ONU déclarant la traite des Africains réduits en esclavage comme l’un des crimes les plus graves contre l’humanité

La France s’abstient au vote d’une résolution de l’ONU sur l’esclavage en Afrique La France a choisi de s’abstenir lors du vote d’une résolution de l’ONU déclarant la traite des Africains réduits en esclavage comme l’un des crimes les plus graves contre l’humanité

AA / Istanbul

La France s’est abstenue fin mars lors du vote d’une résolution de l’ONU visant à qualifier l’esclavage transatlantique et la traite des Africains réduits en esclavage comme « les plus graves crimes contre l’humanité », selon les médias français. Le texte a été adopté par 123 États membres, avec 52 abstentions, dont la France, le Royaume-Uni et d’autres pays de l’Union européenne, et 3 votes contre (États-Unis, Israël et Argentine).

Selon Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, l’abstention française s’explique par la volonté de « refuser de créer une hiérarchie entre les crimes contre l’humanité » et de « ne pas mettre en compétition les souffrances que ces abominations et ces crimes continuent de provoquer aujourd’hui », d’après le média national.

La résolution, portée par le président ghanéen John Mahama, appelle les États membres à engager un processus de justice réparatrice, incluant des excuses formelles, des compensations pour les descendants des victimes, la restitution des biens culturels et spirituels pillés, ainsi que des politiques de lutte contre le racisme.

Jean-Noël Barrot a par ailleurs profité de sa visite officielle à Lomé pour plaider en faveur de la levée de la suspension des médias, suspendus depuis juin 2025 par le Togo pour des « propos inexacts et tendancieux », selon le média Le Figaro. Cette visite est la première d’un ministre français des Affaires étrangères dans le pays depuis 2002.