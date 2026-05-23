Lors d’entretiens menés par Jean-Noël Barrot en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN à Helsingborg, en Suède

La France réaffirme ses partenariats avec la Bulgarie, le Canada, et l’Ukraine en marge de la réunion de l’OTAN Lors d’entretiens menés par Jean-Noël Barrot en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN à Helsingborg, en Suède

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a multiplié vendredi les entretiens bilatéraux avec plusieurs homologues en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN à Helsingborg, en Suède, mettant l’accent sur le soutien à l’Ukraine, la sécurité européenne et le renforcement des coopérations stratégiques.

Lors d’un entretien avec la ministre bulgare des Affaires étrangères, Velislava Petrova-Chamova, Barrot a souligné la volonté de Paris d’impulser « une nouvelle dynamique » aux relations bilatérales avec le nouveau gouvernement bulgare.

Les discussions ont porté sur les priorités de l’agenda européen, notamment le soutien à l’Ukraine, les Balkans occidentaux ainsi que les enjeux de sécurité en mer Noire, selon une déclaration du porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.

Au cours d’un autre entretien avec la ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, le chef de la diplomatie française a rappelé la présence conjointe des armées française et canadienne sur le flanc est de l’OTAN et salué la participation récente de l’armée française à l’opération « Nanook-Nunalivut 2026 » aux côtés des forces canadiennes.

Barrot a également exprimé la volonté de la France d’approfondir la coopération avec Ottawa dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Les deux responsables ont aussi évoqué la conférence des sociétés civiles israélienne et palestinienne prévue le 12 juin à Paris, à laquelle la ministre canadienne a été invitée.

S’entretenant par ailleurs avec son homologue ukrainien Andrii Sybiha, le ministre français a réaffirmé le soutien de Paris à Kiev face à la poursuite des frappes russes contre les infrastructures énergétiques et les zones résidentielles ukrainiennes.

Selon le Quai d’Orsay, les deux ministres ont discuté des moyens de « maintenir et renforcer la pression sur la Russie », notamment à travers les sanctions européennes et les initiatives judiciaires liées au crime d’agression contre l’Ukraine.

Barrot a aussi réitéré le soutien de la France au processus d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne et insisté sur l’importance de la poursuite des réformes ukrainiennes.

Enfin, lors d’un entretien avec la ministre suédoise des Affaires étrangères, Maria Malmer Stenergard, le ministre français a salué le choix par la Suède de la frégate de défense et d’intervention de Naval Group pour moderniser sa marine.

Paris a qualifié cette décision « d’historique », y voyant un signe de confiance mutuelle et un renforcement du partenariat stratégique franco-suédois signé en janvier 2024.

Les discussions entre les deux ministres ont également porté sur le soutien à l’Ukraine ainsi que sur la situation au Proche et Moyen-Orient.