Le gouvernement français interdira l'établissement d'un pavillon national israélien et restreindra l'exposition de systèmes de combat offensifs par les entreprises de défense israéliennes

La France interdit les armes offensives israéliennes au salon de la défense Eurosatory Le gouvernement français interdira l'établissement d'un pavillon national israélien et restreindra l'exposition de systèmes de combat offensifs par les entreprises de défense israéliennes

La France a informé le ministère israélien de la Défense que la participation officielle d'Israël ne sera pas autorisée lors de l'édition de ce mois-ci du salon de la défense Eurosatory à Paris, selon le ministère israélien.

Dans un communiqué publié lundi, le ministère a précisé que le gouvernement français avait décidé d'interdire l'établissement d'un pavillon national officiel israélien lors de ce salon, qui est l'un des plus grands salons internationaux de l'armement en Europe.

Le ministère a ajouté que la décision française restreignait également les entreprises de défense israéliennes dans l'exposition de systèmes de combat offensifs, n'autorisant que l'exposition de produits liés à la défense aérienne.

Il a qualifié la position de la France de « décision honteuse, qui respire le calcul politique et commercial, et qui, malheureusement, n'est pas une surprise ».

Le président de COGES Events, Charles Beaudouin, relayé par la presse française, a précisé que seuls les exposants israéliens présentant des technologies de défense antibalistique et antiaérienne étaient autorisés à participer.

Aucune réaction officielle n'a été émise par Paris à ce stade.

Eurosatory, qui se tient tous les deux ans près de Paris, figure parmi les plus grands salons de la défense et de la sécurité au monde, attirant des responsables militaires, des représentants gouvernementaux et des fabricants d'équipements de défense venus de dizaines de pays.

Alors que la France multiplie les appels à la désescalade, son implication se heurte à l'opposition frontale d'Israël.

L'ambassadeur israélien aux États-Unis, Yechiel Leiter, avait déclaré que Tel-Aviv souhaitait tenir Paris « aussi éloigné que possible » des négociations de paix, estimant que la diplomatie française « n'est pas une influence positive ». Cette fin de non-recevoir intervient alors que le président Emmanuel Macron et la ministre des Armées Catherine Vautrin plaident pour l'inclusion du Liban dans la dynamique de cessez-le-feu en cours.

La veille, le chef de la diplomatie française avait qualifié d'« extrêmement préoccupantes » les opérations militaires israéliennes au Liban, et réclamé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU).

« Rien ne peut justifier la prolongation des opérations militaires au Liban et son occupation de plus en plus profonde du territoire libanais », avait déclaré Barrot sur BFMTV dimanche, estimant qu'Israël commettait « une grave erreur ».

Le ministre français avait également appelé l'Iran et les États-Unis à parvenir à un accord pour réduire les tensions, jugeant la situation « insoutenable ». Il avait par ailleurs évoqué un projet de mission visant à garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, dont la planification serait « avancée », des discussions étant en cours avec Téhéran et Washington.

Rappel

Les tensions régionales ont explosé le 28 février lorsque les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l'Iran, l'Iran a riposté par des salves de drones et de missiles qui ont frappé des cibles à travers la région alors qu'il fermait le détroit d'Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à la médiation pakistanaise, mais les pourparlers à Islamabad n'ont pas réussi à produire un accord durable. Trump a par la suite prolongé la trêve indéfiniment tout en maintenant un blocus sur les navires se rendant vers ou en provenance des ports iraniens par cette voie navigable stratégique.

Attaques d'Israël au Liban et cessez-le-feu

L'armée israélienne avait lancé d'intenses frappes aériennes sur le Liban le 2 mars, occupant de nombreuses localités dans le sud du pays.

Le gouvernement libanais a annoncé durant cette période que le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays avait dépassé le million.

Le président américain Donald Trump avait annoncé, dans une déclaration faite le 24 avril, que le cessez-le-feu temporaire de 10 jours entre le Liban et Israël, entré en vigueur le 17 avril, avait été prolongé de trois semaines supplémentaires.

À l'issue du troisième cycle de pourparlers qui s'est tenu les 14 et 15 mai entre le Liban et Israël sous la médiation des États-Unis, il a été décidé de prolonger le cessez-le-feu de 45 jours à compter du 17 mai et de tenir un quatrième cycle de négociations début juin.

Malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne poursuit ses attaques et ses démolitions de maisons dans le sud du Liban, tandis que le Hezbollah mène des attaques contre les troupes israéliennes au motif qu'elles violent la trêve.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait également déclaré le 25 mai avoir donné pour instruction à l'armée d'intensifier les attaques contre le Liban