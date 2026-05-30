Paris et Bangkok ont réaffirmé leur volonté d’approfondir leurs liens militaires et industriels avant le salon Eurosatory 2026, dans un contexte de montée des enjeux sécuritaires en Asie du Sud-Est

La France et la Thaïlande veulent renforcer leur coopération dans la défense Paris et Bangkok ont réaffirmé leur volonté d’approfondir leurs liens militaires et industriels avant le salon Eurosatory 2026, dans un contexte de montée des enjeux sécuritaires en Asie du Sud-Est

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

La France et la Thaïlande ont affiché leur volonté de renforcer leur coopération dans le domaine de la défense, à l’approche du salon international Eurosatory 2026 consacré aux industries de défense et de sécurité.

Dans un message publié sur le réseau social américain X, la ministre française des Armées et des Anciens combattants, Catherine Vautrin, a indiqué s’être entretenue avec son homologue thaïlandais Adul Boonthamcharoen.

Selon elle, les deux responsables ont réaffirmé leur volonté de développer la coopération bilatérale en matière de défense, notamment à travers le soutien de Bangkok à « l’action régionale de la France en Asie du Sud-Est ».

La ministre a également salué « la dynamique positive » des relations franco-thaïlandaises dans le secteur de l’armement depuis 2024, ainsi que la signature d’une lettre d’intention entre la Direction générale de l’armement (DGA) française et le Defence Industry and Energy Center (DIEC) thaïlandais pour soutenir le développement conjoint de leurs bases industrielles et technologiques de défense.

Catherine Vautrin a enfin indiqué souhaiter poursuivre ces échanges lors du salon Eurosatory 2026, qui se tiendra du 15 au 19 juin à Paris-Nord Villepinte et qui sera consacré cette année aux nouveaux enjeux de défense, de sécurité et de « supériorité multi-domaines ».

Un partenariat ancien en Asie du Sud-Est

La Thaïlande est le plus ancien partenaire de la France en Asie du Sud-Est. Les deux pays avaient célébré en 2016 le 160e anniversaire de leurs relations diplomatiques, établies avec la signature d’un traité d’amitié et de commerce en 1856.

Paris et Bangkok avaient également signé en février 2022 une feuille de route destinée à renforcer leur coopération politique, économique et stratégique.

Des liens économiques en expansion

La Thaïlande constitue le deuxième partenaire commercial de la France au sein de l’ASEAN et son neuvième partenaire en Asie.

Selon le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, près de 290 filiales françaises sont implantées dans le pays, représentant environ 45.000 emplois.

Les échanges entre l’Union européenne et la Thaïlande ont atteint plus de 40 milliards d’euros en 2023, notamment dans les secteurs des équipements industriels et des transports.​​​​​​​