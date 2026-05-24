La France et d'autres pays européens voudraient durcir les mesures commerciales de l'UE contre la Chine - La Commission européenne tiendra vendredi son débat stratégique sur la Chine

AA / Istanbul / Mariem Njeh

L'Union européenne devrait adopter des mesures commerciales plus robustes pour défendre son industrie contre « la montée des pratiques commerciales déloyales », selon un document de politique commune déposé jeudi par la France, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie et la Lituanie, rapportent le Financial Times et Euractiv.

Le groupe de pays, mené par la France, a présenté son projet avant un débat stratégique majeur de la Commission européenne sur la Chine prévu vendredi, selon Euractiv.

Selon le Financial Times, quatre des plus grandes économies de l'UE, l'Espagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas, pressent pour l'adoption de mesures commerciales plus strictes. « Certains des principaux partenaires commerciaux de l'UE imposent de nouvelles barrières commerciales ou contribuent à la surcapacité industrielle structurelle et systémique », affirme le document commun cité par le FT, sans nommer de pays spécifiques.

« Cette situation a eu un impact direct sur l'industrie européenne, qui a perdu un million d'emplois entre 2019 et 2025 », selon le papier.

Le document appelle à explorer « l'opportunité de développer un outil de défense commerciale plus large et intersectoriel », rapporte Euractiv. En invoquant des préoccupations de sécurité nationale liées notamment à la domination de la Chine dans certains secteurs, l'UE « pourrait mettre en œuvre des mesures telles que des droits supplémentaires ou des contingents tarifaires, afin de protéger les producteurs européens », précise le texte selon Euractiv.

Le Financial Times indique que le papier propose des moyens de rendre plus rapide et plus facile l'imposition de tarifs douaniers plus élevés sur les importations et la lutte contre le contournement des mesures. Les dispositions actuelles « prennent trop de temps et ont une portée étroite facilement contournée par les entreprises ou les pays, notamment en utilisant un tiers pays ou en s'établissant au sein de l'UE », selon le document cité par le FT.

Le groupe de pays appelle également à un recours plus fréquent à l'outil des sauvegardes, qui peut être déclenché rapidement par une augmentation des importations et s'applique à chaque partenaire commercial, selon le Financial Times. L'UE l'a utilisé pour imposer des tarifs de 50 pour cent sur l'acier au-delà d'un certain quota.

Un nouvel « outil de résilience » est également proposé par le document, qui serait « activé lorsque les sources d'approvisionnement européennes sont concentrées au-delà d'un seuil spécifié » et « pourrait imposer des contingents ou des droits supplémentaires sur ces fournisseurs », rapporte le Financial Times.

Le FT note qu'Allemagne, qui dispose de la plus grande exposition à l'économie chinoise, engage un débat interne sur la révision des relations avec Pékin et n'a pas encore signé le document. La Chine a menacé de représailles contre toute nouvelle mesure la ciblant.

La Commission européenne tiendra vendredi son débat stratégique sur la Chine.